'Modern Family'-stjerne deler stor nyhed

Jesse Tyler Ferguson og hans mand, Justin Mikita, har fået et ekstra medlem til familien, efter de er blevet forældre for første gang.

Det bekræfter en repræsentant for parret over for PEOPLE og fortæller, at sønnen har fået navnet Beckett Mercer Ferguson-Mikita og kom til verden 7. juli.

- De nybagte forældre er lykkelige og glæder sig til denne nye rejse som en familie på tre, siger repræsentanten til mediet.

Justin Mikita arbejder som advokat - ligesom Jesse Tyler Fergusons 'Modern Family'-karakter, Mitchell Pritchett, i serien. Foto: Regina Wagner via www.imago-imag/Ritzau Scanpix

Jesse Tyler Ferguson, der er bedst kendt for rollen som Mitchell Pritchett i komedieserien 'Modern Family', afslørede under et besøg hos James Corden i 'The Late Late Show' tilbage i januar, at parret skulle være forældre.

- Det er noget, jeg ikke har fortalt til nogen, så hvis vi bare lige kan holde det mellem os tre og alle jer ... men jeg venter faktisk en baby med min mand til juli, sagde han i talkshowet.

44-årige Jesse Tyler Ferguson og giftede sig i 2013 med den ti år yngre advokat Justin Mikita. Parret har aldrig lagt skjul på, at de gerne ville være forældre, og nu er den drøm altså gået i opfyldelse.

Jesse Tyler Ferguson har sammen med resten af 'Moderne Family'-castet netop færdiggjort den 11. og sidste sæson af komedieserien, som blandt andet har vundet 11 Emmy-priser. Det sidste afsnit løb over de amerikanske tv-skærmen i april i år.

Jesse Tyler Ferguson, som også er vært på den nyeste sæson af tv-programmet 'Extreme Makeover: Home Edition', får derfor tid til at holde barsel og nyde livet som nybagt far.