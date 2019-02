Modeskaberen Karl Lagerfeld er død

Det tyske modeikon Karl Lagerfeld er død. Han blev 85 år gammel.

Det skriver franske Le Figaro.

Lagerfeld, der menes at være født i Hamborg 10. september, havde tilnavnet 'Kaiser' - kejseren - og er kendt som en af vor tids helt store skikkelser i modebranchen.

Han er især kendt for at have været chef for modehuset Chanel og har samtidig haft sit eget modehus i eget navn siden 1984.

Karl Lagerfeld med sit karakteristiske look tilbagestrøget hår, solbriller og helt tætsiddende bukser. Foto: AP

Karl Lagerfeld begyndte tidligt at tegne og flyttede til Paris i begyndelsen af 50'erne, hvor han arbejdede som assistent for modeskaberen Pierre Balmain. Siden rykkede han videre til Chloé og Fendi, før han i 1983 blev ansat hos Chanel.

Lagerfeld og hans særlige stil har været ikonisk i modeverdenen i årevis. Omkring 2000 tabte den på daværende tidspunkt overvægtige designer omkring 40 kilo for at kunne klæde sig i helt tætsiddende jakkesæt, der siden blev hans signatur i kombination med hans tilbagestrøgne, hvide hår og store solbriller.

Senere udgav han sågar bogen 'The Karl Lagerfeld Diet' i samarbejde med sin personlige diætist.

Her forklarer den notorisk forfængelige modemand, at han tabte sig, fordi han 'ville være 'a good clotheshorse' (tøjstativ, red.).

00'erne var da også tiden, hvor han for alvor blev kult. I 2004 blev han den første nogensinde at lave et designsamarbejde med highstreet-giganten H&M i 2004. Siden er nye fulgt hvert år.

Hans livs store kærlighed - katten Choupette - blev en internetdarling, da designeren fik den i 2011 med mange tusinde følgere på Twitter og Instagram. I 2013 meldte han sågar ud, at han ville giftes med den.

Lagerfeld, der arbejdede som kunstnerisk direktør for det verdenskendte franske modehus Chanel ved sin død, gik for første gang nogensinde glip af Chanels modeshow under modeugen i Paris i sidste måned.

Her blev det dog blot oplyst, at han følte sig træt.

Det franske internetmagasin Pure People mener at vide, at Lagerfeld blev kørt på l'Hôpital américain de Paris mandag 18. februar og døde dagen efter.

Dødsårsagen er endnu ukendt.

