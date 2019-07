Mødtes under realityshow og vandt: Nu er de gift

På helt eventyrlig vis fik parret Cara De La Hoyde og Nathan Massey hinanden ved en stor ceremoni i den engelske by Kent.

De to mødte hinanden i 2016, da det britiske tv-program 'Love Island' blev filmet. Her dannede de to par fra første dag og endte med at blive kærester og vinde hele programmet.

29-årige Cara og 27-årige Nathan har også en søn sammen.

Nathan beskrev Caras indtræden som det bedste ved hele ceremonien.

- Cara så helt fantastisk ud. Jeg var klart den, der havde størst risiko for at græde, men ingen af os gjorde det. Vi er ikke særlig romantiske mennesker.

Det fortæller han til OK! Magazine, der fulgte parrets bryllupsdag.

Parret sagde ja til hinanden foran 120 gæster, efter at de sidste år blev forlovede.

- Det gik helt perfekt. Det var en af de bedste dage i mit liv. Jeg mistede stemmen! Alle sagde, at det var det bedste bryllup, de nogensinde havde været til, fortæller han og indrømmer, at parret havde tømmermænd i to dage efter den store fest.

- Alkoholen flød i stride strømme. Efter brylluppet sov folk i tipier. Vi drak og dansede hele natten. Jeg kom ikke i seng før klokken fem om morgenen, og vi skulle op klokken syv for at lave morgenmad til gæsterne, siger han.

Tilbage i 2016 startede de to med at date efter programmet, men gik kort fra hinanden, da Cara var gravid med deres søn Fred.

- Da vi mødtes, troede jeg aldrig, at vi ville blive gift. Jeg var ikke sikker på, at vi ville fungere 'udenfor', hvilket er sindssygt, når man ser tilbage nu. Vi er skabt for hinanden. At slå op var den bedste beslutning for os på det tidspunkt. Det gjorde os stærkere, siger Cara De La Hoyde.

Før fødslen blev de to dog gode venner igen.

Nathan friede sidste år, da parret var på en romantisk ferie til villaen, hvor de havde mødt hinanden på 'Love Island'.

Cara De La Hoyde har også skiftet sit navn til Massey på de sociale medier.