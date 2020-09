Mørbanket superstjerne: Slip mig fri

Tredje gang er lykkens gang.

Det må sangstjernen R. Kelly tænke, efter han nu igen forsøger at blive sat fri mod kaution fra fængslet i Chicago, hvor han har siddet siden sidste år. I oktober forsøgte han at blive prøveløsladt uden held. I april i år forsøgte han sig med argumentet, at han var bange for at få coronavirus, hvilket også blev afvist.

26. august blev han overfaldet i fængslet, og en mand med bandeforbindelser, der sidder bag lås og slå for at have tæsket to mennesker ihjel med en hammer, har påtaget sig ansvaret.

Den mørbankede sanger blev slået både i ansigt og torso, og nu forsøger han atter at blive løsladt mod kaution. Det sker gennem sin advokat Douglas C. Anton, der ifølge nme.com siger:

- Det er modbydeligt og usædvanligt. Han er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Jeg har en uskyldig fyr i fængsel, der ikke kan komme ud, så vi kan forberede retssagen.

R. Kelly blev arresteret i 2019 efter 18 anklager om blandt andet kidnapning, seksuelt misbrug af fire kvinder, hvoraf tre var mindreårige på gerningstidspunktet, og produktion af børneporno.

Han nægter sig skyldig og afventer sin retssag i Metropolitan Correctional Center i Chicago. Den er udsat grundet covid-19.