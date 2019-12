Monty Python-medlem død

Det begynder at tynde ud i den legendariske britiske komiker-gruppe, Monty Python.

De tossede fyre med de gakkede gangarter opnåede international berømmelse i slutningen af 60'erne og har siden hærget hele verden med deres respektløse og absurde humor.

Men alder og sygdom er hver mands herre, og det gælder også for Monty Python-gruppen. Niels Innez, der er kendt som det syvende medlem af flokken er netop død, og dermed er skaberen af blandt andet musikken til filmen 'Monty Python And The Holy Grail' gået bort i en alder af 75 år. Det skriver VG.

Neil Innes skrev al musikken til 'The Holy Grail'. Foto: Moviestore/Shutterstock

Oprindelig var gruppen en tv-serie, som under titlen 'Monty Pythons Flying Cirkus' lavede sketches, der var så skøre og så vanvittige, at deres lige ikke var set tidligere.

Gruppen bestod af Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle, Terry Gilliam og så altså Neil Innes.

Chapman døde af cancer allerede i 1989, og Terry Jones har i flere år lidt af demens og har bl.a. mistet evnen til at tale. Og nu er så Neil Innes død. Hermed er der kun fire af 'drengene' tilbage, og de er oppe i årene.

John Cleese er 80 år, Michael Palin er 76 år, Eric Idle er 76 år og Terry Gilliam er 79 år

Skøn scene fra 'Life of Brian' med John Cleese og Neil Innes. Foto: Ritzau Scanpix

Innes var ud over sit arbejde med Monty Pyton også kendt som musiker i to bands: The Bonzo Dog Band og The Rutles.

– Vi har mistet en smuk, sød og god sjæl. Hans musik og sange rørte ved alles hjerter, og hans intellekt og sandheds-søgen inspirerede os alle, hedder det i en udtalelse fra familien.

Innes skrev musik til den populære film 'Monty Python And The Holy Grail', spillede med i Monty Pythons 'Life of Brian' og turnerede i Storbritannien og Canada med gruppen.

Han var særligt aktiv i sidste sæson af TV-serien 'Monty Python's Flying Circus' - både som skuespiller og forfatter.