Monty Python-stjerne død

Monty Python-stjernen Terry Jones er afgået ved døden, 77 år gammel.

Det oplyser hans agent til britiske medier.

- Vi er meget kede af at fortælle om vores elskede ægtemand og fars bortgang, lyder det i en meddelelse fra familien.

Jones var et af de oprindelige medlemmer af Monty Python og var således en af hovedmændene bag Monty Python's Flying Circus.

Han var desuden med til at instruere Monty Python and the Holy Grail sammen med Terry Gilliam, mens han også instruerede efterfølgerne Life of Brian og The Meaning of Life.

Udover arbejdet med Monty Python har Jones blandt andet været børnebogsforfatter og instruktør på andre film.

Terry Jones, længst til højre, sammen med Monty Python-kollegaerne i 2014. Arkivfoto: Paul Hackett/Reuters/Ritzau Scanpix

Jones kæmpede i de sidste år med helbredet, da han var ramt af demens, og i 2017 kom det frem, at han havde mistet evnen til at tale. Han har således ikke givet nogen interviews siden 2016.

Han efterlader sig hustruen Anna Söderström, han har et barn med. Han har desuden to børn fra et tidligere forhold.

- Terry afgik ved døden 21. januar 2020, 77 år gammel, med sin kone, Anna Söderström, ved sin side efter en lang, ekstremt tapper men altid humoristisk kamp mod den sjældne form for demens, FTD, lyder det i meddelelsen fra familien.

Familien oplyser samtidig, at Terrys kone, børn og nære familie samt tætteste venner i de sidste dage kontant har været i selskab med ham, mens han stille og roligt mistede livet.

- Vi har alle mistet en venlig, sjov, varm, kreativ og i sandhed elskelig mand, hvis kompromisløse personlighed, utrættelige intellekt og ekstraordinære humor har givet glæde til utallige millioner over seks årtier, lyder det.

Familien sender samtidig en tak til sundheds- og plejepersonalet for at 'gøre de seneste år ikke bare udholdelige, men ofte glædelige'.