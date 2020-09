Mor og datter: Som to dråber vand

Mange kender den 44-årige Hollywood-stjerne, Reese Witherspoon, for hendes roller i film som 'Blondinens Hævn', 'Walk the Line', 'Cruel Intentions' samt hendes præstation gennem de sidste år i den populære tv-serie 'Big Little Lies'.

Men der er ikke mange, der ved, at hendes 21-årige datter Ava faktisk ligner sin mor på en prik.

Og det kan man ved selvsyn konstatere på et opslag, som Reese Witherspoon lagde ud på Instagram for to dage siden for at ønske sin datter tillykke med hendes 21 års fødselsdag.

Til billedet af mor og datter skriver Witherspoon følgende:

'Wow. Hvordan er det muligt, at den her lille pige nu er 21 år gammel. Tillykke med fødselsdagen til min søde pige, der er blevet en helt utrolig ung kvinde. Hendes rare væsen, hendes lidenskab og store hjerte holder aldrig op med at overraske mig. Ava. Der er ikke ord nok til at beskrive, hvor stolt jeg er af alle de ting, du allerede har opnået. Jeg kan næsten ikke vente med at se al den godhed, som du vil bringe til den her verden. Jeg elsker dig så meget.'

artiklen fortsætter under billedet

Ava svarede hurtigt på sin mors rørende fødselsdags-besked og skrev: 'Jeg elsker dig mest mor'.

Utrolig mange af Reese Witherspoons 24 millioner følgere på Instagram ønskede tillykke med fødselsdagen til Ava i kommentarfeltet. Men der var også mange, der beskrev den utrolige lighed mellem mor og datter.

Sangerinden Meghan Trainor skrev: 'Tvillinger! Tillykke med dagen Ava.'

Skuespilleren Lena Waithe skrev: 'Din tvilling'.

En bruger skrev også følgende:

'Du har bogstavelig talt født dig selv. I ser begge fantastiske ud.'

En anden bruger skrev:

'Hvordan er det muligt, at hendes mor næsten ikke ser gammel nok ud til at have født sin datter.'

En tredje skrev: 'I ligner søstre. Tillykke med dagen Ava'.

Her er mor og datter fotograferet sammen i Los Angeles i 2019. Foto: Shutterstock.

I 2017 lagde det amerikanske medie E News også et opslag ud på Twitter, hvor de lagde et billede ud af Reese Witherspoon som teenager og sammenlignede det med et billede af hendes datter Ava Philippe som teenager. E News skrev følgende:

'Ava Philipe har det helt sikkert fra sin mor. Hun ligner fuldstændig Reese Witherspoon dengang hun også var teenager'.

Ava Phillipe er i øvrigt søn af Hollywood-stjernen Ryan Philippe, som Reese Witherspoon var gift med fra 1999 til 2007. Parret mødte hinanden, da Reese Witherspoon fejrede sin egen 21 års fødselsdag. Året efter forlovede de sig. Og i 1999 fik de sammen datteren Ava, da Reese Witherspoon kun var 23 år gammel.

.