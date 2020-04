Mor rasende over frække billeder

Liam Paynes mor var ikke glad for at se de frække billeder af sønnen og Victoria's Secret-modellen Stella Maxwell

Som medlem af et af verdens største boybands skulle man ikke tro, at Liam Payne manglede opmærksomhed fra det modsatte køn. Det er dog ikke alle kvinder, der er lige imponeret over ham.

Den tidligere One Direction-sanger lavede en afklædt Hugo Boss-kampagne sidste år med Victoria's Secret modellen Stella Maxwell. Det skriver The Sun.

- Mange af mine venner sagde, at de måtte vende bilen for at tage billeder af mig, der hang på bussen - men det var min mors reaktion, jeg husker bedst, fortæller Liam Payne til The Sun.

Selvom flere af hans venner blev misundelige over kampagnen, viste det sig at være for meget for hans mor, Karen, som blev rasende, da hun så det.

- Hun var sådan: 'Hey, hvad er det?', da hun så Stella ovenpå mig på billedet, og så slog hun mig midt på øret, siger Liam Payne og fortsætter.

- Det tog mig med det samme tilbage til min barndom.

Victoria's Secret modellen Stella Maxwell. Foto: AP/Joel Ryan.

Måtte træne hårdt

For at lave kampagnen måtte Liam Payne ændre sin livsstil for at kunne få den perfekte krop til billederne.

Hans venner var også imponeret over, hvordan han på få uger kunne forvandle sig til en model. En proces, han indrømmer 'slet ikke var sjov'.

- Jeg var nødt til at spise fem måltider om dagen og drikke proteinshake, der indeholdte 1200 kalorier næsten hver time for at kunne tage på i vægt, siger Liam Payne og fortsætter:

- Du skal træne hårdt hver dag. Jeg kalder det en fiskemåned, fordi hvid fisk var eneste, jeg måtte spise i fire uger. Men det fungerer!

Liam Payne udelukker ikke, at han på sigt gerne vil lave flere kampagner, så længe han ikke skal gentage samme diæt.

