Mordanklaget rapper testet positiv i fængslet

Rapperen YNW Mellys forsvarer siger, at hans klient har fået corona. Rapperen er anklaget for dobbeltmord

Den mordanklagede amerikanske rapper YNW Mellys forsvarer fortæller, at hans klient er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver en række medier herunder TMZ, ligesom det er slået op på rapperens Instagram, hvor hans forsvarer Bradford Cohen citeres:

'Ja, han er blevet testet positiv for COVIC-19,' der samtidig skriver, at han vil forsøge, at få ham midlertidig fri af fængslet:

Se også: Rapper anholdt for dobbeltmord

'Fængslerne i dette land skaber en utrolig farlig situation ved ikke at tilbyde håndsprit og ordentlig hygiejne.'

'Jeg har forberedt og vil udfylde en nødsituationsblanket for at få ham betinget løsladt.'

Den 20-årige rapper er anklaget for dobbeltbord på Anthony Williams og Christopher Thomas Jr., der begge skulle have været en del af hans slæng.

Han har blandt andet arbejdet sammen med Kanye West på sangen Mixed Personalities, der er blevet afspillet mere end 100 millioner gange alene på Youtube.