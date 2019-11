'Morder'-skuespiller arresteret for drab

En skuespiller, der spiller morder i en amerikansk gyserfilm, er blevet anklaget for at have skudt sin onkel.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt ABC News.

Aisling Moore-Reed er blevet løsladt mod kaution, efter hun blev anholdt for at skyde sin onkel Shane Moore i Oregon.

Lige nu er hun dog også aktuel i den amerikanske gyserfilm 'From the dark', hvor hun spiller rollen som Valerie Faust, der i filmen myrder en person ved skuddrab.

Under retssagen er der kommet en video frem, hvor skuespilleren siger: 'Jeg ville ikke skyde ham i brystet', mens hun græder.

Aisling Moore-Reeds mor arbejder som forsvarsadvokat og har i forbindelse med retssagen fortalt, at datteren handlede i selvforsvar.

Produktionsselskabet bag filmen har også været ude og kommentere sagen.

De fortalte i en meddelelse, at de var kede af det på skuespillerens vegne, og at de virkelig følte med hende, da de fandt ud af, at hun angiveligt skulle have handlet i selvforsvar.

Efterfølgende skiftede de dog mening og kom med en ny udtalelse.

'Vi bliver nødt til at være klare i mælet omkring nogle rygter, der lige nu er i omløb. Vores hovedrolle er lige nu i en retssag, som vi ikke vidste noget om, før produktionen af filmen var afsluttet. Siden vi fandt ud af det, har vi haft problemer med at finde ud af, hvordan vi bedst fortsætter herfra,' lød det.

Retssagen for drabet er sat til december, hvor en dommer vil tage stilling til, hvorvidt skuespilleren handlede i selvforsvar.