Mordmysterium hitter: Netflix' største filmåbning nogensinde

Jennifer Aniston og Adam Sandlers nye film 'Murder Mystery' blev nedsablet af anmelderne, men publikum gider åbenbart godt at se den

Adam Sandler og Jennifer Anistons nye film 'Murder Mystery' har ikke været noget stort hit hos anmelderne. Den er blevet sablet ned og har på den store film-hjemmeside 'Rotten Tomatoes' kun fået en score på 45 procent. Her bliver den overordnet kaldt for en middelmådig letvægter-komedie.

Men hos publikum er filmen til gengæld blevet et kæmpe hit, hvis man altså ser på, hvor mange der har set filmen på Netflix. Det melder streaming-giganten ud og afslører, at filmen er den største åbning for en Netflix-film nogensinde med hele 30 millioner visninger på sine tre første dage. Helt præcist blev 'Murder Mystery' set 30.869.863 gange.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian og filmbladet Variety

Jennifer Aniston og Adam Sandler ses her fra en scene i filmen som ægteparret Audrey og Nick Spitz. (Foto: Netflix)

Visningerne af film på Netflix bliver ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men den store streamingtjeneste har selv meldt ud, at den kun tæller de visninger med, hvor brugerne har set mindst 70 procent af filmen.

'Murder Mystery', der havde premiere i fredags, er på sine første tre dage blevet set cirka 13 millioner gange i USA og Canada, mens den er blevet set cirka 17 millioner gange i resten af verden. Det oplyser Netflix på twitter.

I filmen 'Murder Mystery', der foregår i Europa, spiller Adam Sandler og Jennifer Aniston ægteparret Nick og Audrey Spitz. Han er politibetjent, mens hun er en frisør, der elsker kriminalromaner. Ægteparret møder på et fly til Europa en mystisk og meget rig europæisk mand, der inviterer dem ombord på sin lystyacht. Og her bliver der selvfølgelig begået et mord.