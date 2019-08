Morpolitiet på krigsstien: Du ødelægger hendes hår

Sangerinden Jessica Simpson er en umådeligt populær dame, der følges af intet mindre end 4,7 millioner mennesker på det sociale medie Instagram.

Men flere af de mange fans gik imod 39-årige Simpson, da hun forleden viste sin ældste datter Maxi Drew frem med farvet hår.

Maxi Drew er blot syv år gammel, og i opslaget kunne man både se det endelige resultat og et billede fra frisøren i Los Angeles, der farvede håret.

Det er blevet for meget for hendes følgere, der mener, at Maxi Drew er alt, alt for ung til at få farvet håret, og en decideret 'mom-shaming' er gået i gang.

'Hvorfor ødelægge hendes hår i så ung en alder', skriver en følger, mens en anden blot konstaterer:

'Jeg kan virkelig ikke lide det!!! Det var meget bedre før, hun fik det farvet. Den nye farve får hende til at se ældre ud, end hun er'.

En anden bruger tager den lige skridtet videre.

'Hvis du giver hende alt, hvad hun vil have, så risikerer du at opfostre et lille monster'.

Andre konstaterer, at det er en skam, at datteren bliver 'dullet op' i så ung en alder.

Men der er også dem, der forsvarer sangerinden.

'Seriøst, folk må slappe af. Det er bare hår. Du kan klippe det, og det vokser ud igen', skriver en følger, men en anden skriver:

'Behøver folk virkelig at 'mum-shame'. Hvad Jess gør med hendes børn er hendes sag. Det ser godt ud'.

Blandt støtterne til Jessica Simpson er sangerinden P!nk, der optræder i Horsens på onsdag. Hun har lagt et billede op, hvor hun farver sit barns hår og skriver.

'Jeg hørte, at folk kritiserede Jessica Simpson, fordi hun lod sit syvårige barn få farvet håret. Så jeg tænkte, at vi ville dele, hvad vi gjorde i går', skriver hun til billedet herunder:

'Forælderpolitiet er i virkeligheden bare ensomme, triste mennesker' skriver hun i et hashtag. Og i endnu et maner hun enhver tvivl om sin holdning til jorden ved at skrive 'jeg ville også farve jeres hår, tabere'

Til billedet skriver Jessica Simpson, at den nye hårfarve er inspireret af hovedrollen Mal i filmen 'Descendants'.