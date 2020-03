Mors virusfrygt: - Jeg har menstruation og min datter er en en 'lille djævel'

Den britiske 'East Enders'-skuespiller Jacqueline Jossa fortæller på usædvanlig vis om sin dagligdag med frygt for coronavirus

Den 27-årige populære skuespiller Jacqueline Jossa, der er kendt for sin rolle i tv-serien 'East Enders', var tidligere i dag ude på Instagram, hvor hun klagede over byrderne ved at være mor midt i en corona-tid.

Hun afslørede, at hendes døtre, Ella på fem år og Mia på tre år var hjemme i huset, fordi Ellas skole var lukket på grund af coronavirus. Hun fortalte samtidigt, at hele huset lignede noget katten havde leget med, og at hun havde menstruation.

Det hele var skrevet i en munter tone, og det er selvfølgelig tydeligt, at hun elsker sine døtre højt.

I et opslag på Instagram skrev Jacqueline Jossa følgende:

'Mor-liv - Jeg har menstruation. Ella er hjemme fra skole, Mia har forandret sig til en smuk lille djævel. De ejer mig fuldstændigt. Disse børn er min boss lige nu. TV, chokolade og spil. Det roder i hele huset. Og jeg er også bange for coronavirus. Glædelig fredag.'

Jacqueline Jossa brugte også sin Story på Instagram, hvor hun beskrev andre begivenheder fra dagen. Hun forklarede, at datteren Elle havde givet hende et godt råd:

'Hvis du har brug for hjælp, skal du bare spørge', forklarede Jacqueline, der var alene med sine døtre i huset, mens hendes lidt ældre søn Daniel var uden for huset.

'Det er dejligt at være hjemme sammen med mine døtre. Coronavirus har skræmt os alle. Min søn Daniel har fundet noget toiletpapir. Jeg sagde til ham: 'Du kommer ikke hjem uden det toiletpapir.'