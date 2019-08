'Mr. Tinder' har fundet kærligheden - men ikke på Tinder

Modellen Stefan Pierre-Tomlin hævder selv, at han har fået mere end 14.000 matches på Tinder på to år

Modellen Stefan Pierre-Tomlin er gennem flere år blevet kaldt Mr. Tinder i Storbritannien, fordi han selv hævder, at han har fået mere end 14.000 matches på Tinder gennem to år.

Den 29-årige Stefan fortæller, at han gennem to år dagligt fik mere end 20 matches på Tinder uden dog at finde sin store kærlighed. Men efter 14.600 match hævder han nu, at han endelig har fundet kærligheden og er blevet forelsket. Det skete dog ikke gennem Tinder, men via et tilfældigt møde gennem en god ven.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Record.

Og Stefan Pierre-Tomlin bekræfter også historien på sin facebook med adskillige opslag.

(artiklen fortsætter under billedet)

Stefans udkårne og nye store kærlighed er den tidligere 27-årige X Factor-sangerinde Natasha Boon. Den 29-årige Stefan har været på 15 dates gennem Tinder i løbet af de sidste to år, uden at det udviklede sig til et alvorligt forhold. Men da han tilfældigt i april måned mødte Natasha Boon gennem en ven, var der straks en helt utrolig god kemi mellem dem. Og nu er de kærester.

(artiklen fortsætter under billedet)

Stefan og Natasha har fundet kærligheden til hinanden og vil nu have børn sammen. (Foto: Ritzau Scanpix)

- Da jeg først så Natasha, mindede hun mig om Marilyn Monroe. Hun var iført en stram rød kjole og havde rød læbestift. Hendes blonde hår var sat op på en fantastisk måde, fortæller Stefan og tilføjer:

- Hun blæste mig helt omkuld, og det sker altså sjældent. Jeg fandt ud af, at jeg ikke behøver en app for at finde kærligheden. Kemien mellem os var der med det samme, fortæller Stefan, der samme aften byttede telefonnummer med Natasha. Og parret skrev til hinanden gennem hele natten.

Parret er nu flyttet sammen og har planer om at få børn.