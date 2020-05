Musiklegende i rørende coronagestus

Efter at en sygeplejerskestuderende var flere uger i koma som følge af smitte med coronavirus, er poplegenden Rod Stewart kommet med en rørende gestus.

Præcis 22 dage tilbragte britiske Natasha Jenkins i koma. En video af hende, der efterfølgende blev genforenet med sin familie, gik sidenhen viralt, og det var netop den video, som Stewart reagerede på.

En håndskreven note, et billede af sig selv og en check, på hvad der svarer til lidt mere end 40.000 kroner, sendte han således til Natasha Jenkins hoveddør.

'Hej Natasha, en lille gave for at få dig igennem de her hårde tider,' skrev Rod Stewart.

Som følge af sin indlæggelse i koma har Natasha Jenkins nu brug for et gangstativ til at gå, og det vil tage hende mindst 12 måneder at komme tilbage til en normal tilstand.

Se videoen, hvor Jenkins kommer hjem. Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Jeg har det godt nu. Da jeg så, hvad Rod Stewart havde sendt til mig, blev jeg helt mundlam, skrev 35-årige Jenkins i et Facebook-opslag efter den store overraskelse.

- Det var en virkelig, virkelig venlig ting af ham at gøre.

Hun har endnu ikke besluttet, hvad pengene skal bruges på, men måske falder der noget af til hendes tre børn.

- De har været igennem så meget, siger hun.