Nægtede sexanklage: Nu forråder foto Metoo-frontkvinde

Den italienske MeToo-aktivist, skuespiller og instruktør Asia Argento anklages for at have haft sex med den amerikanske skuespiller Jimmy Bennett.

Overgrebet skulle være foregået i California på et hotelværelse for fem år siden, mens han var under den seksuelle lavalder. Han var 17, og hun var 37.

Nu er et letpåklædt billede af de tog er dukket op på internettet. Billedet skulle angiveligt være blevet taget den aften, overgrebet foregik.

Se også: MeToo-frontkvinde beskyldt for overgreb på mindreårig: Her er hendes reaktion

Det skriver flere internationale medier, heriblandt TMZ og CNN.

42-årige Asia Argento har ellers udtalt, at mediernes historier er løgn, og hun benægter, at de nogensinde skulle have haft en seksuelt forhold.

- Jeg har aldrig haft sex med Bennett, sagde Asia Argento til flere internationale medier.

Nøgen-selfie

På et billede, TMZ er kommet i besiddelse af, poserer Asia Argento og Jimmy Bennett, mens de tager en selfie sammen.

De har ikke noget tøj på overkroppen, og de ligger tæt.

Avis: MeToo-frontkvinde beskyldes for overgreb på 17-årig

Ifølge TNZ er billedet et af fire billeder, der blev taget på hotelværelset i 2013, hvor Asia Argento og Jimmy Bennet ifølge anklagen skulle have haft sex.

Det skrev New York Times mandag efter at være kommet i besiddelse af en række dokumenter over en krypteret mailen.

Mediet skriver, at de i samme mail også fik tilsendt et billede af Asia Argento og Jimmy Bennett, mens de ligger i en seng.

Asia Argento skulle i november sidste år have aftalt at betale 380.000 dollars til Jimmy Bennett mod, at han ikke offentliggjorde følsomme billeder af de to sammen.

Den italienske skuespiller blev en af frontfigurerne for MeToo-bevægelsen ved at være en af de første til at stå frem og offentligt anklage produceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.