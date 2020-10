Nedringet foto af statsminister skaber netstorm

Den finske statsminister, Sanna Marin, optrådte i et modemagasin iklædt nedringet jakke - se billedet her

Den kun 34-årige finske statsminister, Sanna Marin, fik i den grad sat sindene i kog på de sociale medier, da det finske magasin Trendi for fem dage siden lagde et billede ud på deres Instagram-konto, hvor Sanna Marin poserer iført en meget nedringet jakke.

I Trendis opslag på Instagram proklamerer magasinet stolt, at den unge finske statsminister i oktober måned pryder forsiden af magasinet.

Det fik dog ifølge det finske medie Yle skabt stor debat på de sociale medier, hvor mange finner mente, at det nedringede billede var meget upassende for en statsminister.

Der gik dog ikke lang tid, før den 34-årige statsminister, Sanna Marin, fik gigantisk og markant støtte fra mange finske kvinder, der under hashtagget #imwithsanna lagde billeder ud på de sociale medier, hvor de selv var iklædt nedringede jakker.

Det finske magasin Trendi lagde også for to dage siden et opslag ud, hvor man kan se mange af de nedringede kvinder.

I mediet Svenska Yle forklarer professor i filosofi fra Åbo Akademi Charlotte Cederbom følgende om sagen:

- Sanna Marin har besluttet sig for at stille op til portrættet, og der er intet uanstændigt i det billede. Men hvis man skal tolke billedet, kan man læse magt, kvindelighed og selvsikkerhed ind i billedet. Man kan også tolke, at hun kender sin egen plads højt oppe i samfundet. Det her er noget, som vi ikke er vant til at se, siger Charlotte Cederbom, der tror, at det netop er her, det går galt for mange kritikere af billedet.

- Derimod er vi vant til at se mænd i afslappede magtpositioner, hvor de kan vise hvad som helst frem.

På Facebook-siden #imwithsanna har flere kvinder også lagt nedringede billeder af sig selv ud for at støtte den 34-årige finske statsminister.

