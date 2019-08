Nedsmeltning: Verdensstjerne i behandling

Heather Locklear skal i psykisk behandling, efter hun sidste år angreb politibetjente ad to omgange

Skulle Heather Locklear ikke have oplevet drama nok som skuespiller i discountserien ’Melrose Place’, gør hun det i privaten.

Den psykisk ustabile kvinde er blevet idømt en betinget fængselsdom på 120 dage af Ventura Countys anklager i Californien.

Det skriver CNN.

Angreb betjent

Dommen er betinget af, at hun lader sig gå i psykisk behandling i 30 dage.

Den 57-årige skuespiller blev sidste år sigtet i otte forhold.

Se også: Verdensstjerne i gigantisk nedtur

Fem af dem var for vold mod en politibetjent i tjeneste.

Én sigtelse var for vold mod redningsmandskab, og to var for hindring af politiets arbejde.

Hønefuld

Politiet rykkede sidste år ud i al hast mod Heather Locklears adresse to gange efter anmeldelser om alarmerende husspektakel.

Det tog Locklear, der var påvirket af alkohol, ilde op, hvorefter hun angreb betjentene og redningsmandskabet som beskrevet i sigtelserne.

Se også: Heather Locklear anholdt - igen

Myndighederne beskrev skuespilleren som ekstrem modvillig til at samarbejde.

Heather Locklear tilstod alle anklager.