Neil Diamond afbryder turne: Har fået Parkinson

Den amerikanske kunstner Neil Diamond har netop afbrudt alle sine koncerter i Australien og New Zealand.

Dagen før sin 77 års fødselsdag fortæller den populære sanger - og ikke mindst sangskriver - at han har fået diagnosen Parkinson.

Derfor vil han ikke længere turnere og sætter kursen hjem mod USA.

- Det er med stor modvilje og skuffelse, at jeg kommer med denne besked, siger Diamond i pressemeddelelsen.

Neil Diamond er manden bag kæmpe-hits som Sweet Carolina, America, Love on the Rocks og Hello Again.

På lørdag vil Neil Diamond få tildelt æresprisen under Grammy-uddelingen.

Kunstneren lover, at han vil fortsætte med at skrive sange og indspille musik i lang tid frem over.