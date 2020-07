Neil Young er gal på Trump

Den canadiske rockstjerne er sur over, at Trump spillede tre af hans numre ved et nyligt arrangement

Den 74-årige canadiske rockstjerne Neil Young fik angiveligt kaffen galt i halsen, da han på Twitter fandt ud af, at præsident Donald Trump havde brugt hele tre af hans sange i forbindelse med et arrangement, der fejrede USA's uafhængighedsdag fredag aften ved Mount Rushmore i staten South Dakota.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN og Deadline

Donald Trump ses her sammen med sin kone, Melania, under uafhængigheds-arrangementet ved Mount Rushmore. Foto: Ritzau Scanpix

En Twitter-bruger ved navn Morgan Matzen lagde et opslag ud fra arrangementet ved Mount Rushmore, hvor han skrev:

'Du gør grin med mig. Keep On Rocking In The Free World spiller netop nu.'

Neil Young svarede hurtigt på opslaget og skrev følgende:

'Det her er bare ikke i orden.'

This is NOT ok with me... https://t.co/Q9j9NRPMhi — Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) July 4, 2020

Morgan Matzen lagde lidt senere et andet opslag ud, hvor man fra samme arrangement spillede Neil Young-sangen 'Like a Hurricane'. Til dette opslag skrev han:

'Uh oh. Neil Young spiller. Jeg undrer mig over, hvordan det kunne ske igen.'

Neil Young svarede også på dette Twitter-opslag med følgende ord:

'Jeg er solidarisk med Lakota Sioux-indianerne. Det her er bare ikke i orden.'

I stand in solidarity with the Lakota Sioux & this is NOT ok with me https://t.co/iPVcFplOHa — Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) July 4, 2020

Neil Young refererede med sit opslag til, at Lakota Sioux-indianerne sammen med andre aktiviser havde demonstreret mod Trumps arrangement i løbet af fredagen ved Mount Rushmore.

Før Trump ankom til arrangementet, havde demonstranter blokeret vejene, der leder ind til det nationale monument Mount Rushmore, før de blev fjernet af politiet. Blandt demonstranterne var også adskillige lakota-siouxindianere, der gennem lang tid har krævet at få deres land i 'The Black Hills' tilbage. For ca. 40 år siden fastslog Højesteretten i USA, at USA's regering ulovligt havde taget området fra lakota- siouxindianerne i direkte modstrid med en traktat helt tilbage fra 1868 mellem USA's regering og siouxindianerne.

Mediet Deadline oplyser i øvrigt, at Neil Young-nummeret 'Cowgirl in the Sand' også blev spillet ved arrangementet.