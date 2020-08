Neil Young sagsøger Trump

Den legendariske musiker Neil Young lægger sag an mod Donald Trump.

Den 74-årige canadiske musiker syntes bestemt ikke, det var i orden, da den amerikanske præsident valgte at spille flere af Neil Youngs numre i forbindelse med et kampagne-arrangement i Tulsa, Oklahoma, 20. juni - vel at mærke uden at have fået lov.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

Han har netop sendt papirerne om krænkelse af ophavsretten afsted til til New Yorks føderale domstol.

Neil Young kræver, at skaderne skal betales. I dokumentet gøres der krav en erstatning på mellem 750 og 150.000 dollars pr. ulovlig afsplining. Det svarer til mellem 4700 og 940.000 danske kroner pr. afspilning.

'Uvidenhed og had'

'Intentionen bag denne klage er ikke at krænke amerikanske borgeres rettigheder og muligheder, som er frie til at støtte den kandidat, de vil,' står der blandt andet i søgsmålet.

Men Neil Young understreger, at han ikke vil tillade, at hans musik bruges som en temasang til en 'splittende, uamerikansk kampagne bygget på uvidenhed og had.'

Det vides ikke, hvad Donald Trump siger til søgsmålet. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Det er numrene 'Rockin' in the Free World' og 'Devil's Sidewalk', Neil Young er vred over skulle være blevet brugt i Trumps kampagne.

I klagen står der, at Neil Young mener, at der er tale om en gentagende affære, og at kampagnen skulle have brugt numrene helt tilbage fra 2015, og at kampagnen har ignoreret sangerens ønske om at stoppe med at afspille sangene.