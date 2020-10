Nekrolog: From Scotland with love

Det siges, at skotter skulle være nærige.

Hvis det er sandt, var Sean Connery undtagelsen, der bekræftede reglen, for den nu afdøde skuespiller fra Edinburgh-bydelen Fountainbridge var ualmindeligt gavmild med at dele ud af sit talent, der endda først blev skudt i gang, da manden med det fulde navn Thomas Sean Connery var blevet 23. Indtil da havde han blandt andet ernæret sig som mælkemand og lastvognschauffør.

Ikke et ondt ord om hverken mælkemænd eller lastvognschauffører, men den filminteresserede del af verdens befolkning jubler nu nok over Connerys karriereskifte – og mindes ham samtidig med en tanke og en tåre i dag.

I sorg: Den største nogensinde

Der findes dusinvis af skuespillere med både to og tre Oscar-statuetter på cv’et, og hvis Hollywoods fornemste filmpris skulle være en målestok for, hvor stor en skuespiller man måtte have været, hører Sean Connery ikke til de største. Heller ikke de næststørste. Blot en enkelt Oscar blev det til. For bedste mandlige birolle i Brian De Palma-filmen 'De uovervindelige' fra 1987.

Hvad Sir Sean ikke ragede til sig af Oscar-statuetter, fik han til gengæld af opmærksomhed som den første – mange mener: Den rigtige – James Bond. Han var 32, og var endnu langtfra et verdensnavn, da den første film om agent 007, 'Dr. No', havde premiere. Det faktum ændrede sig, da 'Dr. No' med et datidsbudget på blot en god million dollar indspillede næsten 60 gange så meget i billetindtægter.

Siden fulgte 'From Russia with Love', 'Goldfinger', 'Thunderball', 'You Only Live Twice' og 'Diamonds Are Forever' i perioden 1963-71 (samt 1983-’udbryder-filmen’ 'Never Say Never Again'), og ikonet Connery var skabt for tid og evighed.

Sean Connery i sin ikoniske rolle som James Bond. Foto: Ritzau Scanpix

Legendestatus

Sean Connery fortsatte med at bygge på sin legendestatus med formidable præstationer i filmatiseringen af Umberto Eco-romanen 'Rosens navn', føromtalte 'De uovervindelige' samt 'Jagten på Røde Oktober', inden han endegyldigt lod sig pensionere som 73-årig – som en mand i sin bedste alder. For det var lige præcis, hvad han var, uanset hvilken alder han havde.

Utallige rundspørger har gennem tiden kåret Sean Connery til 'verdens mest sexede mand'. Som udgangspunkt besynderligt. Han var aldrig svært overvægtig, men bestemt heller ikke hugget i granit. Han blev hurtigt tynd i toppen, og nåede næsten ikke at blive gråhåret, før der ikke længere var hår at gøre gråt.

Sean Connerys danske elskerinde til Ekstra Bladet: - Han var virkelig dejlig

Men hvad handlede det så om? Spurgte man kvinder – og det kunne være i alle aldre – om, hvorfor ham Connery i grunden var så sexet, lød svaret: Fordi han har blikket. Stemmen. 'Det'. Sidstnævnte 'det' refererer vistnok til, hvad man på nudansk kalder for 'X Factor', men det vil næsten være forfladigende at gøre til en del af ligningen, når Sean Connery indgår.

Underholdning i København

Da FC København i 2003 mødte Glasgow Rangers i Champions League-kvalifikationen, var det med Sean Connery på lægterne i Parken. Skuespilleren, der var livslang Rangers-fan trods det, at han voksede op i Edinburgh, var inden kampen inviteret på middag af de københavnske værter med daværende løveboss Don Ø i spidsen. Connery sad blandt andre til bords med den senere FCK-manager Ståle Solbakken, og nordmanden har siden omtalt det møde som 'ganske underholdende'.

– Connery var så cool. Helt tilbagelænet. Og når han åbnede munden, kunne man lukke øjnene og bare lytte til den stemme. Så var det, som om man var med i en film.

– Helllooo, imiterede Ståle Solbakken den skotske verdensstjerne med noget, der skulle minde om stemmen, der var så dyb som hjemlandets Loch Lomond-sø.

Sean Connery var angiveligt god for omkring to milliarder kroner, da han trak vejret for sidste gang. Det er da også en sjat, og i grunden slet ikke så ringe endda for en mælkemand fra Fountainbridge.