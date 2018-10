Netflix-skuespiller ramt af frygtet sygdom

Hun er kendt som stjernen fra film som Cruel Intentions, Legally Blonde og ikke mindst for sin bærende rolle i de to første Hellboy-film.

Men 46-årige Selma Blair, der snart er aktuel i den nye sci-fi-serie Another Life på Netflix, har i årevis båret rundt på en frygtet sygdom, som hun først nu har kunne sætte navn på.

Tog ikke symptomer seriøst

I et opslag på Instagram fortæller hun, hvordan sygdommen multipel sclerose (MS) har sneget sig ind på hende, uden at hun vidste, hvad der var galt.

'Jeg har haft symptomerne i årevis, men jeg tog dem ikke seriøst,' skriver hun om sygdommen.

'Jeg har sandsynligvis haft denne uhelbredelige sygdom i 15 år. Og jeg er lettet over at have fået vished.'

Selma Blair, der også i et par år spillede sammen med Charlie Sheen i tv-serien Anger Management, håber, at hun fortsat kan indspille den kommende serie for Netflix. Men erkender samtidig, at hun er hårdt ramt.

'Jeg er handicappet. Jeg falder nogle gange, taber ting og min hukommelse er sløret. Min venstre side beder om hjælp fra en ødelagt gps.'

Kan stadig joke

Trods sin tragiske diagnose har hun dog overskud nok til også at joke med sygdommen.

'Jeg har MS, og jeg er ok.'

'Men ser du, at jeg taber det hele på vejen, er du velkommen til at hjælpe mig med at samle det op. Det tager en hel dag for mig at gøre det selv.

Fakta om Sclerose Sclerose, også kaldet MS, er en sygdom, der rammer centralnervesystemet og gør, at ledningen af signaler fra hjernen ud til kroppen forstyrres og med tiden ødelægges helt. Der findes overordnet tre typer sclerose: Attakvis sclerose, primær progressiv sclerose og sekundær sclerose. Kun patienter med typen attakvis sclerose kan behandles medicinsk for deres sclerose. Ved attakvis sclerose viser sygdommen sig som 'angreb', der kommer 'ud af det blå' og klinger af efter kortere eller længere tid (dage, uger, måneder). Cirka 8400 personer med sclerose er i 'sygdomsmodulerende' behandling med et godkendt lægemiddel, svarende til cirka 60 procent af alle personer med sclerose. Den medicinske behandling af sclerose går ud på at mindske attak-raten og derigennem bremse handicapudviklingen. Under et sygdomsangreb oplever patienten symptomer som føleforstyrrelser, nedsat muskelkraft, lammelser, synsforstyrrelser eller synstab, problemer med koncentration, hukommelse eller oplever en forværring af sine permanente symptomer. Hvor længe symptomerne varer og om de forsvinder helt eller kun delvist igen, når angrebet klinger af, kan man aldrig vide. Med tiden udvikler sygdommen sig til den fase, der kaldes progressiv, hvor sygdommen ikke viser sig som angreb længere, men som en gradvis og glidende forværring. MS er ikke defineret som en arvelig sygdom, men generne spiller en rolle. Hvis en enægget tvilling har MS, vil den anden tvilling have eller få MS i 25 til 30 procent af tilfældene. Almindelige søskende og tveæggede tvillinger til MS-ramte vil have en risiko på cirka 3,5 procent for at få sygdommen. I befolkningen er risikoen for at få MS cirka fire promille. Kilde: Scleroseforeningen

