Netflix-stjerne i corona-isolation

Hovedpersonen Joe Exotic, der er medvirkende i den meget omtalte Netflix-serie 'Tiger King', sidder nu i covid-19 isolation i fængslet.

Den 57-årige netflix-stjerne er blevet sat i isolation, efter der har været flere tilfælde af coronasmittede i det fængsel, hvor han afsoner sin lange dom.

Det fortalte Joe Exotics fjerde ægtemand, Dillon Passage, da han var gæst i radioprogrammet Radio Andy.

- Vi snakker sammen tre til fem gange om dagen, men efter han er blevet flyttet til en ny facilitet, og er blevet sat i covid-19 isolation, fordi der har været smittetilfælde i det tidligere fængsel, han sad i, har vi ikke talt sammen, siger Dillon Passage i programmet.

Se også: Bendtner kritiserer Philine: For udfordrende!

Det er dog stadigvæk uvist, hvorvidt Joe Exotic har symptomer på, eller selv er smittet med covid-19.

Imens dokumentaren 'Tiger King', der handler om Joe Exotic og hans hjemmebyggede tiger-park er aktuel på Netflix, afsoner Joe Exotic sin 22 års lange fængselsstraf i Oklahomas Grady Country Jail.

Han blev i januar 2020 kendt skyldig for at have overtrådt dyreværnsloven samt at have forsøgt at hyre en lejemorder.