Netflix-stjerne overrasker: Er blevet gift

'Orange Is the New Black'-stjernen Jackie Cruz blev i fredags gift

Jackie Cruz har tilbragt weekenden som nygift.

Skuespillerinden, der især er kendt for rollen som Marisol 'Flaca' Gonzales fra Netflix-serien 'Orange Is the New Black' og som Thea i 'Good Girls', sagde fredag ja til sin mand, kunstneren Fernando Garcia.

Det viser hun selv med et opslag på Instagram.

Her har skuespillerinden delt et billede af parrets hænder med ringe på og en dato, der indikerer, at vielsen skete fredag 28. august.

Vielsen er tydeligvis kommet bag på flere af den 34-årige skuespillerindens følgere og kolleger, der i kommentarfeltet både ønsker tillykke og skriver, at de er overraskede.

Søndag har Jackie Cruz desuden delt et billede af sig selv med teksten 'Wifey'

Vielsen skete i Mexico, hvor parret, der har været sammen i fem år, har tilbragt de seneste uger på ferie.