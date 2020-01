Nettet koger over to små frække detaljer

Da Jennifer Aniston mandag aften i sidste uge hilste på sin eks-mand Brad Pitt gik de sociale medier fuldstændig amok med hentydninger til, at parret måske er ved at finde sammen igen.

Fans tror ikke deres egne øjne: Går AMOK over billeder

Men der var også to andre ganske små detaljer, der fik nettet til at koge lige så meget. Jennifer Aniston mødte nemlig op til prisfesten SAG-Awards i en smuk hvid kjole uden bh.

artiklen fortsætter under billedet

Jennifer Aniston i sin flotte hvide kjole, der fremhæver de to små detaljer. (Foto: Ritzau Scanpix)

Her vandt Jennifer en fornem pris for sin rolle i tv-serien 'The Morning Show', men selv om det er 20 år siden, at hun sidst har vundet en pris under SAG-Awards for sin rolle som Rachel i tv-serien 'Venner', koncentrerede folk sig på Twiiter næsten udelukkende om to ganske små detaljer, nemlig Jennifer Anistons synlige brystvorter inde under kjolen.

Nettet går amok over Jennifer Aniston-reaktion til prisuddeling

Det anerkendte filmmagasin The Hollywood Reporter lagde en video ud på Twitter med Jennifer Anistons rørende takketale. Men i kommentarerne går brugerne fuldstændigt amok over Jennifers to små detaljer inde under kjolen.

"I love you, girl. It took 20 years, but we did it." Jennifer Aniston shouts out to her co-star @ReeseW while accepting the #SAGAwards statue for best actress in a drama series https://t.co/duqdI5q1az pic.twitter.com/8XDmZqINpJ — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Brystvorter hedder på engelsk 'nipples', og det ord figurerer i langt de fleste kommentarer, der også flere gange er krydret med memes.

En kvinde ved navn Janela skrev følgende:

'Måske forsøgte Jennifer Aniston at lokke Brad Pitt tilbage i folden med sin hvide kjole, der ikke efterlod meget til fantasien med hendes struttende brystvorter.

Maybe Jennifer Aniston was trying to lure Brad Pitt back with her white dress that left nothing to the imagination and her erect nipples. #SAGAwards — Janela (@Nela31) January 20, 2020

En anden kvinde skrev følgende:

'Brystvorte dække. Virkelig. Hun ejer altså de forlygter. Væk med det lange lys, hvis det ikke peger ned mod jorden. Gud gav os dem.'

Jess Edgeley skrev følgende:

'Alle kommentarerne om hendes brystvorter er latterlige. Det er hendes valg, hvis hun ikke ønsker at gå med bh. Jeg mener wow. Jeg håber, at mine bryster ser lige så godt ud, når jeg bliver 50 år. Hun er en fantastisk skuespiller og har arbejdet hårdt gennem årene. Det var det, som skulle være i fokus.