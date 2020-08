Nick Cave med alvorlig opsang

Den 62-årige australske rocksanger og forfatter Nick Cave, der i 80'erne var kendt for sit band 'The Birthday Party' og siden dannede bandet 'Nick Cave and The Bad Seeds', langer nu i et personligt opråb ud efter den såkaldte 'politiske korrekthed', der har fået stor gennemslagskraft i store dele af verden.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Guardian ud fra de tanker, som Nick Cave har nedskrevet i sit nyhedsbrev The Red Hand Files

Her optræder Nick Cave i Royal Arena. Foto: Stine Tidsvilde.

Nick Cave formulerer blandt andet sine tanker således:

'Sådan som jeg ser det, er 'cancel-kulturen' antitesen til barmhjertighed. Politisk korrekthed har vokset sig frem til at blive den mest ulykkelige religion i verden. Dens ærefulde forsøg på at gentænke vores samfund på en mere retfærdig måde har nu inkarneret de værste aspekter, som religion kan tilbyde (og ingen af de smukke, red.). Moralsk sikkerhed og selvretfærdighed, der fratager muligheden for forbedring og frelse. Politisk korrekthed er bogstaveligt talt blevet en religion, der er gået amok'.

Således skriver den 62-årige rock-legende. Når Nick Cave henviser til det engelske begreb 'cancel culture' er det et udtryk for en tendens i tiden, hvor folk afviser, ignorerer eller offentligt udskammer andre for deres meninger i et forsøg på at fjerne deres taletid og enhver opmærksomhed. Og i visse tilfælde også forsøger at få dem fyret fra deres job.

I sit nyhedsbrev fortsætter Nick Cave således:

'Cancel-kulturens afvisning med henblik på at beskæftige sig med ukomfortable ideer har en kvælende effekt på den kreative sjæl i et samfund. Medfølelse og begivenheder fra hjertet. Herfra udspringer geniet og gavmildhed af fantasien. Kreativitet er en handling skabt i kærlighed, der kan stå op i mod vores mest grundlæggende overbevisninger. Og det kan skabe nye måder at se verden på. Dette er både funktionen og æren ved kunst og ideer.'

Nick Caves nyhedsbrev kommer, kun en måned efter at 150 forfattere, akademikere og aktivister, heriblandt J.K. Rowling, Salman Rushdie og Margaret Atwood underskrev et åbent brev, hvor de tog klart afstand til 'cancel-kulturen' og tendensen med offentlig udskamning og udstødelse.