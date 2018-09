Nicki Minaj laver kæmpe brystsmutter på scenen

Det sker fra tid til anden, at kendte har et tøjuheld i fuld offentlighed, men for Nicki Minaj sker det faktisk ganske tit.

I weekenden skete det således endnu en gang for Anaconda-sangerinden, da hun optrådte til Made in America-festivalen i millionbyen Philadelphia, skriver kendis-mediet Eonline.

Under sin optræden hoppede begge bryster ud af den 35-årige sangerindes kjole. til publikums store jubel. Selv tog Minaj det dog særdeles køligt, og fortsatte sin optræden som om intet usædvanligt var hændt. Se hændelsen i videoen over artiklen.

Det er kun et par måneder siden Nicki Minaj sidst var involveret i en tøjbommert under en optræden. Her gik hun på scenen til BET Awards med en gigantisk kameltå, som du kan se herunder:

