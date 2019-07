Nicole Kidman i pinligt sex-interview

Mens seere verden efter stor spænding endelig kan se sæsonafslutningen på 'Big Little Lies', er en af seriens hovedpersoner blevet meget pinlig berørt.

Et interview i morgenfladen på den australske radiostation KIIS 1065 gik nemlig helt galt for Nicole Kidman, som spiller Celeste Wright i HBO-serien. Hun endte med at bede radioværten 'holde kæft'.

For noget uventet for den australske skuespiller drejede samtalen sig væk fra at handle om de chokerende scener i afslutningen på tv-seriens sæson to til at handle om hendes sexliv, skriver blandt andet Daily Mail og Mirror.

- Jeg har kigget nogle ting igennem, som Keith har sagt, indleder radioværten Kyle Sandilands den akavede samtale.

Keith Urban og Nicole Kidman har været gift i 13 år. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Countrysangeren Keith Urban er gift med 52-årige Nicole Kidman og står bag nummeret 'Gemini', der oversat til dansk er stjernetegnet tvillingerne - Nicole Kidmans stjernetegn.

I nummeret synger den 51-årige countrysanger:

- She's a maniac in the bed/But a braniac in her head (Hun er en galning i sengen/Men sindssygt klog, red.).

Pinlig lyrik

Keith Urban har selv indrømmet, siden nummeret blev udgivet sidste år, at sangen handler om hans kone gennem de sidste 13 år.

Derfor spørger radioværten 'Big Little Lies'-stjernen, om hun siger til ham, at han skal passe på med, hvad han siger om hende, som når han for eksempel kalder hende en 'galning i sengen'.

- Hvor er du slem! Jeg censurerer ikke hans kunst. Hvis jeg kan være hans muse for det ...

- Det er pinligt, men samtidigt er det bedre, end hvis han sagde. 'Gud, jeg keder mig så meget. Gør dig umage, Nicole!'

'Det svarer jeg ikke på'

Radioværten konfronterer hende med et stykke af teksten fra sangen, hvor Keith Urban synger:

- She’s waking to make love in the middle of the night (Hun vågner midt om natten for at elske, red.).

Men da han spørger til sætningens rigtighed, overtræder han Nicole Kidmans grænse.

- Nej, hvad? Det finder du på, Kyle. Hold kæft. Det svarer jeg ikke på, det er skandaløst, svarer hun grinende.

Nicole Kidman og Keith Urban til premiere på 'Big Little Lies' sæson to. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Selvom Nicole Kidman beder radioværten om at 'holde kæft', fortsætter interviewet i seks minutter.

Den verdenskendte skuespiller, der blandt andet har spillet med i filmene Moulin Rouge og Dogville, har tidligere afsløret, at hemmeligheden bag hende og Keith Urbans forhold er, at de ikke sender sms'er til hinanden.

Nicole Kidman har sammen med Keith Urban døtrene Sunday Rose på 11 år og Faith Margaret på otte. Desuden har hun to adoptivbørn, Isabella på 26 og Connor på 24, fra ægteskabet med Tom Cruise.