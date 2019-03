Nøgen Kardashian i bad: Se detaljen der får folk til at gå amok

Kourtney Kardashians nøgenbillede er så mærkeligt, at hun bliver udsat for kritik af sine fans - se hele billedet i artiklen

Når realitystjernen Kourtney Kardashian deler et billede på Instagram, kan det ses af 50 millioner følgere. Det svarer til næsten ti gange Danmarks befolkning. Derfor er der selvfølgelig også mange øjne på hendes billeder, som kan spotte fejl eller uregelmæssigheder. Det fik hun i den grad at mærke, da hun tirsdag lagde et nøgenbillede ud af sig selv, hvor hun ligger i et badekar delvist dækket af skum.

Der er nemlig flere mærkværdige detaljer på billedet, der har fået Kourtney Kardashians følgere til at gå amok i kommentarfeltet på Instagram. Prøv selv at kigge nærmere på billedet og se, om du også kan spotte nogle mærkelig detaljer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kourtney Kardashian lagde i øvrigt nøgenbilledet ud på Instagram i forbindelse med lanceringen af sin kommende hjemmeside Poosh, der endnu ikke er helt færdigt. Og det er i øvrigt stadig hemmeligt, hvad hjemmesiden kommer til at fokusere på. Indtil videre er der kun et nøgenbillede af Kourtney Kardashian, hvor hun sidder på et køkkenbord med en kop te i den ene hånd og en computer i den anden hånd. I øvrigt et smukt billede, som du kan se her.

Men nu til afsløringen af de mærkværdige detaljer på nøgenbilledet i badekarret. En følger på Instagram udtrykte sig således om billedet:

'Hvad er der galt med dit ben? Og hvorfor har du en brystvorte på den ene arm. Jeg kan ikke mere. Måske skulle du kigge lidt nærmere på dine billeder i fremtiden.'

Fuldstændigt rigtigt spottet af denne følger. Kourtney Kardashians ene ben sidder helt forkert og virker alt for langt. Og på hendes ene arm kan man se noget, der ligner en brystvorte. Og så er der i øvrigt også nogen, der mener, at der er noget galt med hendes hoved.

Rigtig mange Instagram-brugere peger på, at billedet har været udsat for en ordentlig omgang photoshop af en person, der overhovedet ikke har forstand på det.

Nogle følgere spørger også direkte, om der er tale om en joke.

En anden følger skrev således:

'Hvorfor er dit ene ben meget længere end det andet. Hvor er dit venstre lår.'

En tredje fans skriver:

'Dit venstre ben ser uhyggeligt ud.'