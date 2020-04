Nøgen tv-stjerne i badekar med vigtig opfordring

Den verdenskendte komiker og tv-stjerne opfordrer folk til at læse bøger under corona-krisen - se det vilde billede

I løbet af tirsdagen lagde den kendte komiker og tv-stjerne Chelsea Handler både et billede og en video ud på Instagram, hvor hun sidder fuldstændig nøgen i et badekar med tre bøger. Her opfordrer hun sine mere end 14 millioner følgere til at læse masser af bøger, mens de er i karantæne på grund af corona-krisen.

'Oh hej. Jeg sidder i mit badekar. Jeg synes, at vi skal lave en lille hurtig boganmeldelse. Der er intet bedre end at læse bøger i disse tider, siger Chelsea Handler i videoen.

Og til billedet skriver hun følgende:

'Har du lyst til lidt sjov i badekarret med at lære lidt? Jeg har. Jeg vil dele nogle af mine anbefalinger af bøger med jer, så jeres hjerne ikke forvandler sig til en pandekage under karantænen'.

I badekarret anbefaler Chelsea Handler blandt andet bøgerne 'Untamed' af Glennon Doyle, 'Untethered Soul' af Michael Alan Singer samt Henry Kissingers 912 sider lange bog 'Diplomacy'.

Den kendte komiker fik positiv respons på sit opslag på Instagram fra verdenskendte stjerner som Amy Schumer, Hilary Swank og Elizabeth Banks.

Den 3. april lagde Chelsea Handler sit første nøgenbillede ud, hvor hun sidder i en lænestol med tre bøger. Dengang skrev Chelsea følgende:

'Har du lyst til at gøre læsning sjovt? Er du ved at blive tosset af social distance? Så er læsning løsningen. Sørg for at komme ud af karantænen uden at blive hjernedød'.