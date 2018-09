Noora fra 'Skam' smider tøjet i kondom-reklame

Den norske skuespillerinde Josefine Frida Pettersen er blevet et meget kendt ansigt her i Danmark, fordi hun spiller en af hovedrollerne som Noora i den meget roste norske tv-serie 'Skam'. Nu kommer der igen masser af opmærksomhed på den smukke Josefine, fordi hun springer ud i en helt frisk reklamefilm for kondomer, hvor hun havner i hed erotik med den svenske thai-bokser, 27-årige Sanny Dahlbeck.

Den dampende erotiske scene mellem Josefine Frida Pettersen og Sanny Dahlbeck foregår i øvrigt på en solrig eng.

Reklamefilmen er et led i en kampagne fra den svenske organisation RFSU, Rigsforbundet for seksuel oplysning, der nu vil sætte kondomer ind i den sexede sammenhæng, hvor de faktisk hører til.

Se hele det frække klip øverst i artiklen. ADVARSEL OM NØGENHED.

En dampende hed erotisk scene fra reklamefilmen, hvor Josefine Frida Petterson kissemisser med den svenske thai-bokser Sanny Dahlbeck. (foto: RFSU)

Dansk Twerk Queen er også med

I reklamefilmen medvirker flere unge skandinaviske kunstnere, heriblandt også den danske Twerk Queen Louise, den svenske fotograf og kunstner Arvida Byström samt kunstneren Peg Parnevik.

Ifølge RFSU's rapport 'Sex og kondom og sånn' fra 2016 dropper seks ud af 10 nordmænd kondomet, når de har sex med en ny partner. Forskellene mellem de nordiske lande er ikke store, men nordmændene topper altså listen.

Den presseansvarlige fra RFSU i Norge, Lise Berlioz fortæller til norsk Se og Hør, at de har ønsket at bruge Skam-stjernen Josefine Frida Pettersen i kampagnen for at nå ud til så mange som muligt:

- Vi ønsker at nå ud til de unge. Og Josefine er meget populær i befolkningen efter 'Skam'. Og hun er en vigtig rollemodel. At hun ønsker at slå et slag for at bruge kondomer er utrolig cool, siger Lise Berlioz.