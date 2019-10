Nu afviser de vilde rygter

Travis Scott forsikrer nu om, at han ikke har været Kylie Jenner utro

For få dage siden bekræftede realitystjernen Kylie Jenner, at hun og kæresten, rapperen Travis Scott, som hun har datteren Stormi sammen med, har valgt at gå hver til sit.

Siden bruddet har rygterne svirret om, hvorfor parret har valgt at slå op.

Blandt andet har folk spekuleret i, hvorvidt Travis Scott har været Kylie Jenner utro, men det afviser rapstjernen nu.

- Det påvirker mig virkelig, når jeg ser falske ting, som bliver sagt om mig. Igen er der falske historier om, at jeg har været utro, og det er simpelthen ikke sandt. Jeg fokuserer på mit liv, musik og familie i dette øjeblik, og det er den rigtige historie, skriver han til sine mange følgere på en story på sin Instagram.

Kylie Jenner sammen med Travis Scott og deres lille datter Stormi. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Kylie Jenner bekræftede torsdag selv bruddet, efter flere anonyme kilder tæt på parret havde fortalt til diverse amerikanske medier, at deres forhold nu var fortid.

'Travis og jeg har det rigtig fint, og vores fokus er på vores datter. Vores venskab og vores datter er vores prioritet,' skrev hun i den forbindelse på Twitter.

Kylie Jenner afviser, at hun har fundet sammen med sin ekskæreste igen. Foto: Ritzau Scanpix/Charles Sykes

Samtidig kommenterede hun også rygterne om, at hun angiveligt skulle have fundet sammen med sin ekskæreste Tyga, efter hun var blevet set ved hans studie kort efter bruddet med Travis Scott.

'Internettet gør alting 100 gange mere dramatisk, end det egentlig er. Der var ikke nogen 'date med Tyga'. I ser mig sætte to af mine veninder af ved et studie, hvor han tilfældigvis er', lød det i tweetet.

Kylie Jenner, der er søster til Kim, Kourtney og Khloé Kardashian, og Tyga datede frem og tilbage i tre år, før de gjorde det forbi i 2017. Kort efter fandt hun sammen med Travis Scott, som hun har dannet par med indtil nu.

