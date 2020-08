Nu bekræfter de bruddet

Der har i flere måneder været rygter om, at det unge kærestepar 28-årige Cole Sprouse og 23-årige Lili Reinhardt er gået fra hinanden.

Det bekræfter Cole Sprouse nu for første gang på sin Instagram. I går lagde han et romantisk billede ud på Instagram, hvor man kan se en kvinde stå i en lysning i en skov, mens solens stråler bryder igennem.

Til billedet skrev Cole Sprouse følgende:

'Lili og jeg gik i første omgang fra hinanden i januar måned, og i marts måned besluttede vi os for et endeligt brud. Hvilken utrolig oplevelse, jeg har haft. Jeg vil altid føle mig heldig og glæde mig over, at jeg fik chancen for at forelske mig. Jeg ønsker hende den ypperste kærlighed og lykke på hendes videre færd. Det er alt, hvad jeg vil sige om den sag, alt andet i hører betyder ikke noget'.

Således skriver Cole og tilføjer:

'Hendes nye film er også snart klar! Jeg er sikker på, at hun er lige så utrolig god i den, som i alt andet, hun laver.'

Den 28-årige Cole Sprouses bekræftelse på bruddet kommer, kun ganske kort tid efter at mediet Refinery29 publicerede et interview, hvor den 23-årige Lili Reinharts udtalelser også af flere blev tolket som en bekræftelse på bruddet.

I interviewet fortæller Lili Reinhart blandt andet, at hun har oplevet de sidste mange måneder som de mest emotionelle måneder, hun har haft i sit liv. Hun fortæller også, at hendes psykolog har fortalt hende, at hendes krop går igennem en tilbagetrækning fra kærligheden.

- I visse øjeblikke af mit liv har jeg droppet al min stolthed bare for at få nogen til at elske mig. For at fjerne smerten i et døgn. Et sekund eller en time. Så jeg kan reparere mig selv igen.

Det er i øvrigt ikke mere end et par måneder siden, at Lili Reinhart på Instagram kom med en meget privat afsløring, hvor hun fortalte, at hun er biseksuel.

Cole Sprouse og Lili Reinhart mødte hinanden i 2016 i forbindelse med optagelserne til Netflix-serien 'Riverdale', hvor Lili spiller Betty Cooper og Cole spiller Jughead Jones. De spillede kæreste i tv-serien, men blev også kærester i virkeligheden. Men nu er det slut.