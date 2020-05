Nu bekræfter hun forhold til kendt erhvervsmand

I starten af januar løb prisuddelingen Golden Globes af stablen i Los Angeles.

Til efterfesten blev den 39-årige jetsetter Paris Hilton ifølge flere amerikanske medier set kysse med entreprenøren Carter Reum, der ligeledes er 39 år.

Siden da har rygterne svirret om, at de to danner par, men så sent som i februar hævdede Paris Hilton i et interview med Cosmopolitan, at hun var single, og at hun nød ikke at være i et fast forhold.

- Det føles godt ikke at have nogen, der kontrollerer mig. Når man dater visse folk, er tillid altid en risiko, og jeg har en frygt for, at hvis jeg rejser ud af byen, så gør de noget, jeg bliver flov over, sagde hun i interviewet og tilføjede:

- Jeg føler mig heldig over ikke at skulle tænke på dette, fordi det bare er mig.

Paris Hilton har fundet kærligheden på ny. Foto: AP

Men nu har piben imidlertid fået en anden lyd, for på Instagram bekræfter Paris Hilton, at hun og Carter Reum danner par, og at forholdet langt fra er nyt.

I opslaget har hun delt et billede, hvor parret deler et intimt kys.

'Glædelig årsdag, min skat. Min favorit beskæftigelse er at skabe minder sammen med dig. Dine kys er magiske. Jeg elsker at være din og vide, at du er min', skriver hun i en tekst til billedet.

Paris Hiltons nye udkårne er en kendt forretningsmand. I 2007 lancerede han vodkaen VEEV Spirits sammen med sin bror Courtney Reum, og han er et velkendt navn i Hollywood.

Brød forlovelsen

I 2018 brød Paris Hilton og kæresten gennem to år Chris Zylka deres forlovelse.

Den fire år yngre milliardærarving havde et års tid forinden friet til Hilton.

'Jeg sagde ja. Jeg er så lykkelig over at være blevet forlovet med mit livs kærlighed. Han er min bedste ven og sjæleven', skrev Hilton blandt andet på Instagram, hvor hun samtidig viste sin svinedyre forlovelsesring frem.

Kort efter gik forholdet dog i stykker.

Senere fortalte Paris Hilton i et interview med Contact Music, at hun på ingen måde fortrød, at forlovelsen blev afbrudt, fordi de to ikke var skabt for hinanden.

- Det var mit livs bedste beslutning at afbryde forlovelsen. Jeg tror ikke, han var den rette, og jeg synes, jeg er en fantastisk kvinde, som fortjener en person, som er ligeså fantastisk. Det føltes bare ikke rigtigt, sagde hun.