Nu bryder adoptivsønnen tavsheden for første gang

Det er ikke nogen hemmelighed, at Maddox Jolie-Pitt, der er adopteret af skuespillerne Angelina Jolie og Brad Pitt, ikke har et specielt godt forhold til sin adoptivfar.

Men 18-årige Maddox Jolie-Pitt har aldrig offentligt talt om deres forhold. Før nu.

I et interview fortæller adoptivsønnen, at hans forhold til Brad Pitt er så skidt, at han ikke ved, om stjerneskuespilleren, der lige nu er aktuel i filmen 'Once Upon a Time in Hollywood', vil komme og besøge ham på det universitet, han netop er begyndt på i Sydkorea for at læse biokemi.

Det skriver news.com.au.

Da Maddox Jolie-Pitt blev afleveret på universitetet, var det ligeledes kun Angelina Jolie, der var til stede, og af samme årsag ved adoptivsønnen heller ikke, om han kan se frem til et besøg fra sin adoptivfar i Sydkorea.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, sagde han kortfattet.

Se også: Britney Spears viser kæresten frem

På spørgsmålet om, hvorvidt deres forhold er slut, svarede han:

- Uanset hvad der sker, så sker det, lød det.

Angelina Jolie sammen med adoptivsønnerne Maddox Jolie-Pitt og Pax Jolie-Pitt. Foto: Nancy Rivera/Ace Pictures/Shutterstock

Det anspændte forhold mellem Maddox Jolie-Pitt og 55-årige Brad Pitt skyldes angiveligt en episode tilbage i 2016, hvor skuespilleren blev beskyldt for at have slået Maddox under en flyvetur i familiens privatfly.

Brad Pitt nægtede beskyldningerne, som dog alligevel blev undersøgt grundigt af de amerikanske myndigheder. Skuespilleren blev dog aldrig sigtet i sagen.

Kort efter episoden søgte Angelina Jolie om skilsmisse fra Brad Pitt, som gik endeligt igennem tidligere i år.

Se også: Lækker dansk model på rød løber i Cannes