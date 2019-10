Nu er hun i fængsel

Felicity Huffman er nu begyndt at afsone sin straf i et kvindefængsel i Californien

Tirsdag morgen lokal tid begyndte en helt ny hverdag for skuespilleren Felicity Huffman, der især er kendt for sin rolle som Lynette i hitserien 'Desperate Housewives'.

Her mødte hun nemlig op i kvindefængslet FCI i Californien for at afsone sin straf på 14 dages fængsel. En straf, som hun er blevet idømt for at have betalt 15.000 kroner for at hendes datter kunne få et bedre resultat i sin optagelsesprøve på University of Southern California.

Hollywood-stjerne idømt fængselsstraf

Under retssagen erklærede Felicity Huffman sig skyldig i bedrageri og for at have bestukket en mellemmand for at få datteren optaget. I kraft af bestikkelsen fik datteren ekstra tid til sin skriftlige optagelsesprøve, og flere af de svar, hun gav, som var forkerte, blev tilmed regnet med som rigtige.

Felicity Hufman skal sidde i et stort kvindefængsel. Foto: Ritzau Scanpix/Joseph Prezioso

I fængslet skal Felicity Huffman ifølge LA Times sidde sammen med 1200 andre kvinder.

Ud over dommen på 14 dage, skal 'Desperate Housewives'-stjernen også betale en bøde på 30.000 dollars - svarende til omkring 200.000 danske kroner samt udføre 250 timers samfundstjeneste.

Se også: 'Desperate Housewives'-stjerne tilstår bestikkelse

Felicity Huffman har tidligere kommenteret dommen, som faldt tilbage i september, og udsigten til et ophold i fængslet:

- Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger, og som det første for at rette op på min forbrydelse vil jeg acceptere hvilken som helst straf, jeg måtte få, har skuespilleren tidligere udtalt.