Nu forklarer Lenny Kravitz gigantisk tørklæde

Efter at have været til grin på internettet siden 2012 på grund af et MEGET stort tørklæde forklarer sangeren sig nu endelig

Det er tilsyneladende ikke helt risikofrit at gå klædt som en toneangivende rockstjerne. I hvert fald løber man en overhængende risiko for at blive gjort alvorligt til grin på de sociale medier, når man køber ind iført et gigantisk tørklæde.

Det har den amerikanske rockmusiker Lenny Kravitz måttet sande, siden han i 2012 blev fotograferet af en paparazzi, da han var smuttet på indkøb iklædt et stort tørklæde, som han havde fået i gave fra en tidligere kæreste.

Stuetæppe eller tørklæde?

Billedet af sangeren, der mere eller mindre 'drukner' i tørklædet, der lader til at være på størrelse med et mindre stuetæppe, gik øjeblikkeligt viralt, og flere photoshoppede sågar tørklædet endnu større.

Efterfølgende er looket fra det famøse foto blevet inspiration i forbindelse med udklædningsfester, fortæller sangeren i et nyt interview med magasinet GQ.

- Det er sjovt, synes jeg. I går så jeg nogle billeder af et lille barn, der havde helt styr på udklædningen ned til mindste detalje selv indkøbsposen fra supermarkedet, siger sangeren i interviewet og tilføjer, at han skam stadig har tørklædet derhjemme.

Det var koldt

På spørgsmålet om, hvorfor han i sin tid iførte sig det gigantiske tørklæde, er forklaringen ganske simpel.

- Jeg bor på Bahamas. Jeg er vant til varmt vejr, og jeg var nødt til at gå i ned i en butik for at købe ind. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage et lille tørklæde på for at beskytte min hals, og det var det her, jeg havde, lyder det fra Kravitz.

På Twitter har tørklædet fået sin helt egen profil - Lenny Kravitz Scarf - hvor man blandt andet kan læse ordspil som 'BABY, KNIT AIN'T OVER TIL ITS OOOOOOVER'.