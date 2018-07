Nu går hun all in: Se splitternøgen Katie Price

Modellen indrømmer at have lavet aftaler med fotografer om gode foto-muligheder

Den tidligere glamour-model Katie Price forsøgte ikke at skjule sig for fotograferne, da hun var på Thailand-ferie med sin nye kæreste, Kris Boyson.

Og hun skjulte heller ikke noget for iovrige fotografer, som hun indrømmer at have lavet en aftale med.

På stranden ved Koh Samui med kæresten smed hun bikinien og teede sig splitternøgen som en nyforelsket teenager.

Både i bølgerne og på stranden, hvor hun slangede sig i sandet foran Kris Boyson, der dog beholdt badebukserne på.

Imens blev der fotograferet lystigt, som der er blevet ved flere tilfælde på kærligheds-ferien, som har leveret sin portion af bar hud fra kendis-kvinden.

Katie og Kris er nu hjemme i England igen, og som gæst i et BBC radio-program indrømmede hun at have tippet fotografer om sine planer under opholdet, og at det uden tvivl godt kunne betale sig for dem at dukke op.

'I disse dage er det normalt for folk at aftale billeder, fordi det fjerner lysten fra parazzier. Er du på stranden, er det kommet til det punkt, hvor jeg er nødt til at aftale billeder', sagde hun i programmet.

