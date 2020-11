Nu gør de det - endelig

Gigi Hadid viser i et nyt opslag endelig billeder af hende og Zayns lille ny, som de ellers har holdt hemmelig for offentligheden

I september afslørede kendisparret bestående af supermodellen Gigi Hadid og popsangeren Zayn Malik, at de havde udvidet familien med endnu et medlem, da de bød velkommen til deres lille datter.

Siden da har parret dog været sparsomme med at vise den lille ny frem på de sociale medier.

Men i en ny serie af billeder, som supermodellen har delt på sin Instagram-profil, viser hun for første gang et glimt af datteren, imens hun og Zayn for første gang forbereder sig til jul som en familie på tre.

Jubler: - Jeg er så forelsket

'Jeg har travlt og er træt på et helt nyt niveau. Men hun er den bedste, så hun har fået juledekoration tidligt', skriver Gigi Hadid til billederne.

Under billedet kan hendes mange følgere ikke holde deres begejstring tilbage, og i skrivende stund har det fået mere end seks millioner likes.

Også venner og familie sender i kommentarfeltet deres kærlighed til supermodellen.

'Du er den bedste mor', skriver Hadids mor, Yolanda Hadid.

'Jeg har brug for at være tæt på hende. Elsker hende og dig så meget', skriver Gigi Hadids far, Mohamed Hadid.

De to stjerner har dannet par siden 2015. Foto: Gotham/GC Images

Også den danske model Helena Christensen har været til tasterne for at sende en kærlig hilsen til sin model-kollega.

'Hun er så heldig at have dig som hendes mor og den smukke gård at vokse op på, omringet af familie og alle de skønne dyr, blomster og træer', skriver den danske model, imens realitystjernen Kim Kardashian ligeledes har sendt en masse virtuel kærlighed i form af en masse hjerte-emojis.

Parret er dog stadig meget private angående deres datter. Selvom de nu viser glimt af hende, har de endnu ikke vist hendes ansigt, og hendes navn er også fortsat hemmeligt.

Rygterne svirrede

Hadid og Malik har dannet par siden 2015, og tidligere i år kunne flere internationale medier fortælle, at parret ventede deres første barn.

Medierne citerede anonyme kilder tæt på parret, men de to stjerner var begge tavse omkring rygterne i en længere periode. Gigi Hadids mor, Yolanda, bekræftede dog efterfølgende historien, mens modellen selv tog bladet fra munden nogle dage senere. Her ærgrede hun sig over, at rygterne begyndte at florere, inden de selv havde fortalt det.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, fortalte Gigi Hadid dengang til Jimmy Fallon.

