Nu har du chancen: Kendis vil date fans

Den britiske model Katie Price er klar til at date igen efter længere tids pause. Nu kan en helt almindelig fyr få chancen for at imponere den smukke verdensstjerne

Selvom man er en verdenskendt model, kan det godt lade sig gøre at finde kærligheden i en helt almindelig person.

Det lader i hvert fald til, at britiske Katie Price vil give det et skud. For på trods af en lang liste af kendte ekskærester og -mænd, så kan et heldigt asen i hvert fald få lov til at forsøge at slå benene væk under den 42-årige model.

På sin Instagram-konto delte Katie Price en såkaldt story, hvor hun fortæller, at hun er klar til at udforske singlemarkedet igen efter længere tid, hvor hun ikke har været ude og lede efter den eneste ene.

- Jeg glæder mig. Så lad os se, hvad der er derude, siger modellen på sin Instagram-story, hvor hun promoverer en ny datingapp.

Katie Price startede karrieren som letpåklædt model og har været på forsiden af Playboy. Foto: AP

Hundrede år siden

Den britiske model har fem børn med tre forskellige kendte mænd, ligesom hun har været forlovet en del gange, så er hun nu klar til at finde kærligheden på ny.

På sin Instagram-story siger hun:

- Jeg har ikke været på en date i hundrede år. Men nu er jeg klar til at date igen, starter hun sit opslag.

- På denne nye app 'Love at first swipe', kan man have en virtuel date. Så gå ind på appen, og vær med i lodtrækningen om at vinde en date med mig!, jubler hun.

