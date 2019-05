Nu kan du bo i den originale Spice Girls-bus

Den originale Spice Girls-bus fra filmen Spice World fra 1997 er blevet omdannet til en Airbnb-bolig.

Det skriver flere britiske medier heriblandt The Independent og Daily Mail.

For første gang nogensinde kan fans af den populære 90'er gruppe købe sig til en overnatning i dobbeltdækkeren, der er beklædt med Union Jack-flaget.

Bussen er kommet på Airbnb og er placeret i området omkring Wembley Park i London. Her vil den være mulig at leje frem mod bandets koncert på Wembley til sommer.

Ifølge opslaget på Airbnb ser bussen ud på præcist samme måde, som den gjorde i filmen, men indvendigt er den blevet moderniseret en smule, så den matcher behovet for en Airbnb-gæst anno 2019.

'Girl Power'

Bussen er indrettet med en stue nederst, hvor man kan se tv i lyserøde Union Jack pyntede biografsæder under et neonskilt, hvor der står 'Girl Power'. Her kan man også sidde og lytte til cd'er fra 90'erne og læse magasiner fra samme periode.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er dømt 'Girl Power' i Spice Girls bussen. Foto: Matt Alexander/Ritzau Scanpix

Trappen op til førstesalen er pyntet med Scary Spice-inspireret leopardtæppe. På førstesalen er der en dobbeltseng, og gæsterne får også glæde af et walk-in closet.

Bussens vært er Suzanne Godley, og hun er stolt over at åbne op for, at gæster kan leje sig ind i Spice Girls-bussen.

'Jeg var besat af Spice Girls, da jeg var barn. Jeg udsatte mine forældre for utallige tonedøve optrædener som Baby Spice, og jeg har nok set Spice World hundrede tusinder af gange, fortæller hun til The Independent'.

Godley fortæller, at hun hørte, at hendes chef overvejede at købe bussen, og at hun 'var desperat for at blive en del af renoveringen'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et Scary Spice inspireret tæppe tager opmærksomheden på førstesalen. Foto: Matt Alexander/Ritzau Scanpix

'Vi har arbejdet hårdt over de seneste par måneder for at forvandle bussen til et hjem, og jeg er så glad for, at vi kan åbne den for offentligheden med hjælp fra Airbnb.'

Intet køkken

Trods begejstringen fra udlejeren, så er det værd at bemærke, at bussen ikke indeholder noget køkken, rindende vand og Wi-Fi, men den gode nyhed er, at et midlertidigt toilet vil blive stillet til rådighed.

Bussen kan rumme tre personer og Spice Girls-fans kan booke en overnatning fra onsdag 22. maj klokken ni dansk tid.

I november offentliggjorde Spice Girls, at de var klar til endnu en turne efter et årtis pause. Her kan fans opleve Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner og Melanie Chrisholm, mens de må kigge langt efter Victoria Beckham.

Spice Girls starter deres turne i Cardiff 27. maj.

