Nu sagsøger Prince's familie læge for hans død

Rockstjernen Prince døde i 2016 på grund af en overdosis af smertestillende medicin.

Dengang var der ingen, der kunne forklare, hvordan den dengang 57-årige stjerne var kommet i besiddelse af den stærke medicin Fentalyn, som endte med at tage livet af ham. Et stof som er beskrevet som halvtreds gange stærkere end heroin.

Det er efterfølgende kommet frem, at det var sangerens egen læge, Michael Schulenberg, der udskrev det.

Nu sagsøger verdensstjernens familie Michael Schulenberg for at fejldiagnosticere og fejle i at behandle sangerens medicin-misbrug, som i sidste ende ledte til hans død. Det skriver BBC News.

De pårørende til sangeren mener, at lægen burde have stoppet med at udskrive smertestillende præparater til Prince, da han havde et tydeligt misbrug.

- Han formåede ikke at evaluere, diagnosticere, behandle og vejlede Prince for hans åbenlyse afhængighed af opioider (syntetisk morfin, red.), og derudover lykkedes det ham ikke at tage passende tiltag for at forhindre det forudsigelige, fatale resultat af den afhængighed, lyder det i anklageskriftet mod lægen Michael Schulenberg.

Schulenberg nægter at skulle have haft indflydelse på sangerens tragiske død, og hans forsvarer, Paul C. Petersen, har udtalt, at sagen ikke har nogen berettigelse. Han skriver følgende i en mail til Startribune, det største medie i Minnesota, hvor sangeren oprindeligt er fra:

- Vi forstår, at situationen har været svær for alle tæt på Prince Roger Nelson, samt hans fans verden over. (...) Alligevel, har vi i sinde at forsvare os i denne sag, skriver Paul C. Petersen til mediet.

Prince døde den 21. april 2016.