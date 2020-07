Nu siger han undskyld

Den amerikanske rapper og aspirerende præsidentkandidat Kanye West har haft en hektisk uge at dømme efter hans ekstreme aktivitet på Twitter.

Natten til tirsdag og natten til onsdag tyede han til tasterne og lod sine mere end 30,5 millioner følgere mærke, at han bestemt ikke var tilfreds med hverken sin kone, Kim Kardashian, eller sin svigermor, Kris Jenner.

Det lader dog til, at han nu er kommet på bedre tanker. I et tweet, som er sendt ud natten til søndag dansk tid, undskylder han sin opførsel over for Kim Kardashian.

Ekspert: Løbet er kørt for Kanye

'Jeg vil gerne sige undskyld til min kone Kim for at gå offentligt ud med noget, der var et privat anliggende. Jeg beskyttede ikke hende, som hun har beskyttet mig. Jeg vil gerne sige til KIm, at jeg ved, at jeg sårede dig. Vil du ikke nok tilgive mig. Tak, fordi du altid er der for mig', skriver Kanye West.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

Skilsmisse

Det er første gang, at Kanye West reagerer på den storm, der har været, efter han blandt andet skrev, at han havde forsøgt at blive skilt fra Kim Kardashian over en længere periode.

Han skrev desuden, at Kim Kardashian og Kris Jenner havde forsøgt at få ham spærret inde, og han kaldte Kris Jenner for 'Kris Jong-Un'.

Selvom de pågældende tweets alle blev slettet efter at have været tilgængelige i ganske kort tid, bragte de hele verdens opmærksomhed mod parret med sig.

Kanye Wests vilde tweets Den 21. juli 2020 tweetede Kanye West: 'De prøvede at flyve ind med to læger for at give mig 51/50 (51/50 er slang for at være skør eller psykisk syg, red.). Jeg har prøvet at blive skilt (fra Kim Kardashian, red.) siden Kim mødtes med Meek på Warldorf for at 'refomere fængsler'. Jeg har 200 mere på vej. Dette er mit kvinde-tweet for denne aften ... Kris Jong-Un. Lil Baby er min yndlingsrapper, men han vil ikke lave en sang med mig'. Tweetet blev blandt andet fulgt op af følgende udmelding: 'Kriss og Kim kom med en udtalelse uden min godkendelse ... det skal en kone ikke gøre. White supremacy (hvidt herredømme, red.)'. Foruden de mærkværdige tweets om familien har West kastet sig ud i gisninger om Michael Jacksons død: 'MJ fortalte om Tommy, før de dræbte ham. Kim reddede min datters liv i Jesus' navn. Det er Guds valg, kun jeg vil leve for mine børn'. 19. juli 2020 tweetede han: 'Kim prøver at flyve til Wyoming med en læge for at spærre mig inde som i filmen 'Get out', fordi jeg græd over at redde min datters liv i går', med reference til en udtalelse om datteren, han havde givet ved sit vælgermøde i South Carolina. Tweetet fulgtes op af: 'Kris (Jenner red.) lad være med at prøve på noget med mig. Dig og den anden er ikke tilladt omkring mine børn. I prøvede at spærre mig inde'. 'Hvis jeg bliver spærret inde som Mandela, så ved I hvorfor', skrev han videre. 'Alle ved, at filmen 'Get Out' handler om mig', skrev han også. Kilder: Twitter og screenshots hos blandt andre Daily Mail og Mirror. Vis mere Luk

Kim Kardashian reagerede kort tid efter på sin mands opførsel med en story på Instagram, hvor hun blandt andet skrev, at hans udbrud skyldtes hans bipolare lidelse.

'De, som er tæt på Kanye og kender ham og hans hjerte, forstår, at hans ord ikke altid matcher hans handlinger,' skrev Kim Kardashian.

Ifølge det amerikanske medie TMZ, der har dokumentation i form af billeder, er Kanye West desuden natten til søndag dansk tid blevet tjekket af en ambulancelæge, efter hvad der angiveligt skulle være et angstanfald.

Kim Kardashian bryder tavsheden