Nu skal stjernepar endelig skilles

Selvom de gik fra hinanden for seks måneder siden, er det først nu, at parret officielt lader sig skille

Stjerneskuespilleren Channing Tatum og danseren Jenna Dewan Tatum har nu begæret om skilsmisse.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Blast og People, som har fået indsigt i skilsmisse-dokumenterne, hvor begge parter anmoder om skilsmisse og fælles forældremyndighed over deres fem-årige datter Everly.

Det er seks måneder siden, at de to stjerner meldte ud på deres sociale medier, at de efter ni års ægteskab nu havde valgt at gå hver til sit. Alligevel har de først valgt at lade sig skille nu - flere måneder efter bruddet.

'Vi har med kærlighed valgt at lade os gå fra hinanden som par. Vi har været vanvittigt forelskede i så mange år og har haft en magisk rejse sammen. Ingenting har ændret sig i forhold til, hvor meget vi elsker hinanden, men kærlighed er et smukt eventur, som tager os i forskellige retninger lige nu', skrev de begge på deres Instagram-profiler, da de annoncerede, at de gik fra hinanden.

Channing Tatum og Jenna Dewan Tatum har nu valgt at lade sig skille officielt. Foto: All Over

Ingen slibrige detaljer

Parret slog desuden fast, at der ikke var nogle slibrige detaljer omkring deres brud, men at de skiltes på god fod.

'Der er ingen hemmeligheder eller slibrige begivenheder, der ligger til grund for vores beslutning. Det er bare to bedste venner, der har indset, at det er tid til at få noget plads og hjælpe hinanden til at få så gode liv som muligt'

'Vi er stadig en familie, og vi vil altid være kærlige og dedikerede forældre til Everly. Vi vil ikke komme med yderligere kommentarer end det her, og vi takker på forhånd for, at i respekterer vores familie og vores privatliv. Vi sender masser af kærlighed til alle.

Parret viste sig sidst sammen i offentligheden i november måned sidste år til Los Angeles-premieren på filmen War Dog: A Soldier's Best Friend'.

De mødte hinanden i 2006 under optagelserne til filmen 'Step Up' og blev gift tre år senere i 2009.

