Nu står de frem

Megan Fox og Machine Gun Kelly er nu så officielt et par, som man kan blive.

Efter bruddet fra eksmanden, 'Beverly Hills'-darlingen Brian Austin Green, fandt Megan Fox sammen med den heftigt tatoverede rapper Machine Gun Kelly.

Raser mod eksmanden

Det har parret bekræftet på sociale medier, men mandag aften gjorde de forholdet så officielt, som det kan være for en Hollywood-kendis, da de sammen troppede op på den røde løber og lod sig forevige af fotograferne ved American Music Awards.

Megan Fox og Machine Gun Kelly, hvis borgerlige navn er Richard Colson Baker, på den røde løber. Foto: Ritzau Scanpix

Beskyldninger flyver rundt

Siden bruddet fra Brian Austin Green har beskyldningerne fyget gennem luften. Blandt andet har Fox på Instagram beskyldt eksmanden for bruge parrets børn til at fremstå bedre i offentligheden.

'Du er besat af fodre folk med denne gennemtrængende narrativ om, at jeg er en fraværende mor, og du er den evigt dedikerede årets far. Du har dem halvdelen af tiden. Tillykke, du er virkelig et bemærkelsesværdigt menneske,' skrev hun tidligere på måneden og fortsatte:

'Hvorfor har du brug for, at internettet skal bekræfte dig i noget, der burde være helt tydeligt i den måde, som dine børn elsker dig på?'