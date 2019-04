Nu taler hun om sin kontroversielle sexscene: Troede det var løgn

'Game of Thrones'-stjernen Maisie Williams fik sig en gevaldig overraskelse, da hun læste manuskriptet til den sidste sæson

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du endnu ikke har set andet afsnit i den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' og absolut ikke ønsker at vide noget som helst om handlingen, skal du stoppe med at læse nu.

En af de mest omtalte scener i det seneste 'Game of Thrones'-afsnit er en sexscene mellem den handlekraftige snigmorder Arya Stark og våbensmeden Gendry.

Scenen er blevet kaldt både 'chokerende' og 'kontroversiel', hvilket skyldes, at seriens fans tilsyneladende stadig opfatter Arya som et barn eller en meget ung kvinde.

I forhold til diverse paragraffer angående hvad der er lovligt at vise af seksuelt betonet indhold med unge mennesker, er der dog ikke noget at komme efter.

Maisie Williams, der spiller Arya er 22 år, og Joe Dempsie, der spiller Gendry, er 31 år gammel.

I seriens univers er Arya i sæson otte cirka 18 år gammel, mens hendes lykkes smed er 23.

Maisie Williams til 'Game of Thrones'-premiere tidligere på måneden i New York. Foto: Shutterstock

Troede det var en joke

Gennem de seneste mange sæsoner har nøgenhed og sex-scener været en stor del af seriens image, men at den sidste sæson skulle byde på en erotisk scene med netop Arya kom bag på de fleste - også hovedpersonen selv.

Faktisk troede skuespiller Maisie Williams til at begynde med, at det var en joke fra seriens bagmænd, David Benioff og Dan B. Weiss.

- Til at begynde med troede jeg, det var en joke. Jeg sagde: 'Ja, ja, den er god med jer', men de (David Benioff og Dan B. Weiss, red.)svarede, at der var ingen practical jokes i år, siger Maisie Williams til Entertainment Weekly.

Da det gik op for hende, at det rent faktisk var sandt, var hun meget opsat på at finde ud af. præcis hvornår scenen skulle optages, så hun kunne nå at komme i træningscentret, før hele verden skulle se hendes delvist afklædte krop.

Der har gennem årene været mange kendte gæstestjerner i 'Game of Thrones'. Her ses Maisie Williams sammen med hit-sangeren Ed Sheeran, der havde en meget lille rolle som soldat i Lannister-familiens hær. Foto: HBO/AP

Ret privat

Dernæst begyndte forhandlingerne om, hvor afklædt hun skulle være i scenen. Og her lod seriens bagmænd det være helt op til Williams selv at afgøre, hvor meget bar hud, hun ønskede at vise.

- David og Dan sagde: 'Du kan vise så meget eller så lidt, som du ønsker'. Så jeg holdt det ret privat. Jeg synes ikke, det er vigtigt for Arya at vise nøgenhed. Det er ikke det, det handler om, og alle andre i serien har allerede gjort det, siger Maisie Williams.

Hun endte med at være delvist afklædt under optagelserne, men understreger, at det foregik professionelt og respektfuldt.