Nu taler hun

Talkshow-værten Ellen DeGeneres italesætter nu de heftige beskyldninger, som en række medarbejdere har rettet mod arbejdsklimaet på hendes show.

Det skriver flere internationale medier som CNN.

Da den nye sæson af programmet ramte skærmen mandag, startede hun med en monolog, hvor hun adresserede kritikken om et 'giftigt arbejdsklima' på produktionen. Og det skete med en undskyldning.

- Som du måske har hørt, har der denne sommer været anklager om et giftigt arbejdsmiljø på vores show, og der har været en undersøgelse i gang. Jeg har lært, at der er sket ting her, der aldrig skulle være sket, sagde hun og fortsatte:

- Jeg tager det meget alvorligt, og jeg vil gerne sige, at jeg virkelig er ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt. Jeg ved, at jeg er i en position, hvor jeg er priviligeret, har magt og med det kommer et ansvar. Jeg tager ansvaret for, hvad der sker på mit program.

Tidligere medarbejdere har fortalt, hvordan de oplevede trusler, chikane og racisme på showet. I en pressemeddelelse gik WarnerMedia, der distribuerer programmet, sammen med Ellen DeGeneres ud og fortalte, at de tog anklagerne alvorligt.

Siden blev der i juli udsendt en mail til medarbejderne, hvor hun undskyldte. Mandag fortalte hun så, at der er sket 'nødvendige' ændringer.

- Vi har haft mange samtaler her på stedet i de seneste uger omkring showet, arbejdspladsen og hvad vi forventer os af fremtiden. Vi har foretaget de nødvendige ændringer, og i dag starter vi et nyt kapitel, sagde Ellen DeGeneres.