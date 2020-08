Nu vil de arbejde sammen

Den excentriske zooejer Joe Exotic, der blev kendt i Netflix-serien 'Tiger King', har nu taget et yderligere skridt i sin besættelse af at afsløre sandheden om sin konkurrent Carole Baskins forsvundne ægtemand Don Lewis.

Joe Exotic, som nu rusker tremmer for forsøget på at få Carole Baskin myrdet, har nemlig rakt ud til døtrene af Don Lewis for at tilbyde dem sin hjælp.

Det skriver TMZ, der har fået oplysningen bekræftet af døtrenes advokat John Phillips.

Sagsøger Netflix

Don Lewis' tre døtre vil endnu engang sagsøge Carole Baskin i forbindelse med deres fars forsvinden, og det har fået Joe Exotic til at tilbyde at give dem indsigt i den information, han indsamlede, da han undersøgte Carole Baskin.

Ifølge TMZ har døtrene takket ja til at høre, hvad Joe Exotic har at sige. De har samtidig udlovet en dusør på 100.000 dollars til den, der kan lede dem på sporet af sandheden om deres far.

Don Lewis forsvandt i 1997 og er ikke blevet set siden.

Se også: Bekræfter rygter

Carole Baskin er gift igen og driver parken Big Cat Rescue, som hun og Lewis grundlagde sammen for hans penge. Hun er flere gange blevet beskyldt for at have haft noget med hans forsvinden at gøre.

I serien 'Tiger King' beskylder Joe Exotic hende for, at hun har fodret sine tigre med liget af Don Lewis efter at have slået ham ihjel.

Carole Baskin nægter alle anklager.

Hvis du som mange andre har slugt 'Tiger King' og ikke kan få nok, kan du læse Ekstra Bladets eksklusive interview med Rick Kirkham, der fortæller om livet i Joe Exotics tigerpark (+).