Ny Bowie-film får fingeren

Den nye Bowie-film 'Stardust' er helt uden musik af Bowie - se den nye trailer her

Den britiske rockstjerne, David Bowie døde af kræft i New York 69 år gammel den 10. januar 2016. Hans dødsfald udløste straks stor sorg hos hans mange millioner fans rundt omkring i verden.

Han døde faktisk kun to dage efter udgivelsen af sit album nummer 25, der har titlen 'Blackstar'.

Nu her fire år efter legendens død er der allerede udsendt en trailer på en kommende film om David Bowies liv med titlen 'Stardust'. Filmen sætter fokus på David Bowies såkaldte Ziggy Stardust-periode.

Adskillige fans af David Bowie har dog allerede udtrykt deres utilfredshed med hele filmprojektet på de sociale medier og givet den nye trailer til filmen fingeren.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Metro

artiklen fortsætter under billedet

Denn rigtige David Bowie fotograferet under en koncert i sin Ziggy Stardust-periode i 1970. Foto: Debi Doss/Redferns.

David Bowies søn Duncan Jones udtalte sig allerede i januar 2019 på Twitter meget kritisk overfor filmen, som ikke vil indeholde musik af David Bowie.

'Jeg siger ikke, at filmen ikke bliver til noget. Det ved jeg ikke noget om. Men som det står nu, vil min fars musik ikke blive en del af filmen. Og det kommer ikke til at ændre sig. Men hvis du vil se en biografisk film uden min fars musik og hans families velsignelse, så er det op til dig'.

artiklen fortsætter under billedet

David Bowie fotograferet i 1974. Foto: AP.

En Twitter-bruger er også vred over nøjagtigt det samme og skriver:

'Udover det problematiske aspekt, at filmen ikke har rettigheder til Bowies musik, og at hans familie er modstandere af filmen, så ser traileren også både kedelig og forældet ud.'

En anden bruger skriver:

'Det er respektløst at lave en film om Bowie, når alle ved, at han ikke selv ønskede, at der skulle laves en film om hans liv.'

Rollen som David Bowie skal spilles af den britiske skuespiller og musiker Johnny Flynn.

Johnny Flynn fortæller, at han privat er en stor af David Bowie. Foto: Ritzau Scanpix.

En Bowie-fan mener i øvrigt på Twitter, at Johnny Flynn på ingen måde ligner David Bowie. Han mener derimod, at Johnny Flynn ligner skurken Lex Luthor(Jesse Eisenberg) fra filmen ' Batman v Superman: Dawn of Justice. Det er Lex Luthor til højre: